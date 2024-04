Masový vrah v pasci na popovom koncerte? Film TRAP zaujal prvým trailerom

Čo zo začiatku vyzerá ako príjemný rodinný večer, sa náhle zmení celkom neočakávaným smerom… Keď sa milujúci otec Cooper vyberie so svojou dospievajúcou dcérou Riley na koncert obľúbenej speváčky Lady Raven, ani jeden z nich nemôže tušiť, že toto podujatie nebude len o počúvaní najväčších hitov a pojedaní praclíkov. Cooper sa medzi rečou na chodbe dozvie, že polícia zistila, že sa v publiku koncertu nachádza hľadaný masový vrah Mäsiar a naplánovala jeho dolapenie. Koncertná hala sa tak má stať pascou (z angličtiny – „the trap“) na nebezpečného zločinca. Znelo by to možno skvelo, keby Cooper neskrýval temné tajomstvo…

Snímku napísal a režíruje M. Night Shyamalan, tvorca filmov, ktoré dokážu publikum poriadne prekvapiť – spomeňme snímky Šiesty zmysel, Vyvolený, Znamenia či Rozpoltený. Aj v jeho novinke Trap, ktorá príde do kín 8. augusta, sa isto môžeme tešiť na viacero nečakaných twistov a prekvapení. Už intenzívny prvý trailer naznačuje, že o vypäté situácie nebude rozhodne núdza.

V hlavnej úlohe Coopera sa predstaví Josh Hartnett, ktorý začal kariéru ako hviezda teenagerskych hororov na prelome tisícročí (Fakulta, Halloween H20), aby sa neskôr stal rešpektovaným hercom mnohých žánrov. Naposledy sme ho mohli vidieť vlani v oceňovanom Oppenheimerovi.

Jeho dcéru Riley si zahrá začínajúca herečka Ariel Donoghue, ktorá sa zatiaľ objavila napríklad v seriáli Wolf Like Me či vo filme Tajomstvo modrej zátoky. Zaujímavosťou je, že speváčku Lady Raven stvárni Saleka Shyamalan, dcéra samotného režiséra, ktorá sa skutočne živí ako hudobníčka!

Triler Trap v auguste prinesie na plátna slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu:

