Maslo je japonská senzácia o sériovej vrahyni, ktorá varí ako boh, a novinárke hľadajúcej pravdu

Asako Yuzuki prepája kriminálnu zápletku s gastronómiou a provokatívnou psychologickou drámou, ktorú čitatelia označujú za návykovú. Japonský bestseller Maslo.
V centre príbehu stojí Manako Kadžiová – výnimočná kuchárka, ktorej recepty dokážu omotať okolo prsta aj najtvrdšieho kritika. Lenže Manako nesedí v luxusnej reštaurácii, ale vo vyšetrovacej väzbe. Obvinili ju zo sériových vrážd osamelých, úspešných mužov, ktorých vraj zviedla svojimi domácimi jedlami, a potom ich pripravila o život.
Novinárka Rika Mačidová je jediná žena v redakcii. Pracuje do noci, nestíha jesť, o vzťahoch nehovoriac. Jej život je sériou nepretržitých uzávierok a lacných polievok. A práve ona sa stane jediným človekom, ktorému je Manako ochotná otvoriť dvere svojej cely – aj duše.
Namiesto klasického interview sa z ich stretnutí stáva niečo medzi terapiou, prednáškou, kurzom varenia a súbojom dvoch žien, ktoré si navzájom odhaľujú vrstvy podobne ako keď šúpete cibuľu.
Rika je presvedčená, že ak bude na Manako pôsobiť cez jej najväčšiu vášeň varenie, napokon získa jej dôveru a rozlúšti, čo je pravda a čo mýtus. No čím viac času spolu obe ženy trávia, tým menej sa jej darí udržať profesionálny odstup.
Kľúčová otázka románu neznie „Je Manako vinná?“
Ale skôr prečo sa japonská spoločnosť tak rýchlo a s takým nadšením rozhodla, že vinná je? Prečo sú jej pôžitky, jej telo a jej jedlo vnímané ako hrozba?
Román je inšpirovaný reálnou postavou – podvodníčkou Kanae Kurose, označovanou japonskými médiami za „ženu, ktorá zabíjala svojím jedlom“. Yuzuki však neprepisuje faktografiu; vytvára vlastnú interpretáciu toho, ako médiá dokážu vytvoriť monštrum, keď je obvinenou žena, ktorá nehrá podľa spoločenských pravidiel.
Vypočujte si úryvok.
Číta Lucia Hurajová:
Treba oceniť najmä odvahu autorky pomenovať veci priamo a jej schopnosť vytvoriť príbeh, ktorý má napätie thrilleru, šťavnatosť food-lit a hĺbku psychologickej prózy.
Asako Yuzuki prináša fascinujúcu kombináciu krimi, sociálnej drámy a gurmánskeho zážitku, pri ktorej zabudnete, že iba sedíte pri knihe. Rozpúšťa sa pomaly – ako maslo na horúcej panvici – a zanechá vo vás chuť, na ktorú sa nezabúda. Presne také je jej Maslo.
Z anglického vydania Butter (4th ESTATE, London 2024) preložila Jana Seichertová.
Milan Buno, knižný publicista
