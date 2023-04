Marika Gombitová sa pripravuje na špeciálny koncertný projekt v pražskej O2 Aréne

Po dlhom čase a na dlhý čas jediné 2 koncerty v ČR.

Po obrovskom úspechu minuloročného bratislavského koncertu Marika Gombitová prijala ponuku na špeciálny koncertný projekt v legendárnej pražskej O2 Aréne. A nie iba na jeden koncert, ale hneď na dva koncerty, ktoré sa v hlavnom meste našich západných susedov uskutočnia v rozpätí dvoch týždňov 16. 1. 2024 a 30. 1. 2024. Producent Tomáš Ságl všetko pripravuje s obrovskou citlivosťou a dôkladnosťou charakteristickou pre Mariku. Potvrdzuje to napríklad voľba dvoch koncertov nie dva dni po sebe, ale s odstupom dvoch týždňov, aby sa termínovo dostalo na všetkých divákov. Do Prahy sa Marika vráti po rokoch a pre českých a slovenských fanúšikov chystá veľkú výpravnú scénu, hviezdnych hostí, ktorých mená budú zverejňovaní postupne, a predovšetkým poriadnu dávku legendárnych hitov, ktoré tešili a stále tešia niekoľko generácií. Študentská láska, Vyznanie, Šaty, Cukráreň na dlani námestia, Ži a nechaj žiť, Územie zázrakov, Správne dievča, Adresa Ja, adresa Ty, Paradiso, Koloseum, Zem menom Láska… to je len malý výpočet skladieb, ktoré Marika so skupinou a s hosťami pripravuje na exkluzívne koncerty. Je úžasné, že tieto a ďalšie skladby koncertne opäť zaznejú – tentoraz v pražskej O2 aréne! Okrem toho so svojím tímom plánuje na tento rok aj ďalšie prekvapenia, ktoré všetkých fanúšikov určite potešia.

Vstupenky budú v predaji od 3. mája 2023 od 15.00 hod. v českých sieťach Ticketmaster a Ticketportal.

