Marián Hossa sa v lete rozlúči s hráčskou kariérou, do Trenčína zavítajú viaceré slovenské aj zahraničné hokejové hviezdy

V polovici augusta sa Marián Hossa oficiálne rozlúči s hráčskou kariérou počas exhibičného duelu Goodbye Game na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.

Definitívna bodka

Niekdajší skvelý útočník si na akciu pozval množstvo prevažne niekdajších spoluhráčov zo zámorskej NHL, v ktorej od premiérovej sezóny 1997/1998 strávil viac ako dve dekády.

S profiligou sa rozlúčil v závere ročníka 2016/2017, no zmluvu mal ešte na ďalšie štyri roky a na tri sezóny ju prebral tím Arizona Coyotes.

Definitívnu bodku za zámorským pôsobením dal Hossa v apríli 2022, keď na jeden deň podpísal kontrakt s Chicagom Blackhawks. O sedem mesiacov neskôr tento klub vyradil z používania jeho číslo 81 a vyvesil ho pod strechu štadióna United Center.

Ako informovala televízia TA3, súčasťou exhibície naplánovanej na 18. augusta by malo byť dovedna 33 hráčov, z toho traja brankári.

Príde Lidström, Byfuglien či Chára

Marián Hossa už pozná aj mená viacerých niekdajších hviezd, ktoré zavítajú do Trenčína. Mali by nimi byť bývalý švédsky obranca Nicklas Lidström, český útočník Martin Havlát, americký obranca či pravý krídelník Dustin Byfuglien.

Zo slovenských legiend účasť potvrdili útočník Peter Bondra aj obranca Zdeno Chára. Mená ďalších hráčov chcú organizátori akcie zverejniť neskôr.

„Také niečo tu slovenský fanúšik nemá šancu zažiť tak často. Je však pravda, že počas majstrovstiev tu boli zaujímavé mená. Možno priaznivci nemali možnosť prísť do USA alebo Kanady na zápasy NHL, preto sa teraz snažíme spraviť niečo, aby takých hráčov fanúšikovia videli. Aj keď už majú títo hráči po kariére, stále sú to osobnosti. Niektorí sú v Sieni slávy, dresy niektorých visia pod strechami hál NHL. Rozhodol som sa do toho ísť a momentálne sme na pol ceste,“ povedal na tlačovej konferencii Marián Hossa o augustovej akcii.