Manželstvo pod lupou: ironická a dojímavá výpoveď o dnešnom svete. Wellness

Wellness je rozsiahly, myšlienkovo nabitý román o tom, ako si rozprávame príbehy, aby sme prežili… a občas aj milovali.
Jack a Elizabeth sa spoznávajú v deväťdesiatych rokoch v Chicagu – v čase, keď sa priemyselné štvrte menia na bohémske centrá a mladí ľudia veria, že umenie, láska a autenticita ich ochránia pred kompromismi dospelého života. Sú idealisti, intelektuáli, zamilovaní až po uši.
O dvadsať rokov neskôr je však všetko inak. Ich manželstvo sa rozpadá v tichu oddelených spální, v realite sociálnych sietí a v nenápadných, no hlboko zakorenených sklamaniach. Hill sa pýta: je toto nevyhnutná cena za „spoločné blaho“, alebo len dôsledok príbehov, ktoré si o sebe rozprávame?
Jack je fotograf, no nie v tradičnom zmysle slova. Jeho umenie vzniká skôr v temnej komore než v objektíve. V chemických procesoch, fixácii obrazu, v čakaní. Symbolicky tak reprezentuje túžbu zastaviť čas, zachytiť niečo, čo sa už rozpadá.
Elizabeth vyštudovala psychológiu a pracuje na klinických štúdiách, ktoré skúmajú placebo efekt. Práve tu Hill mimoriadne presne prepája osobné s vedeckým: viera, že niečo funguje, môže mať silnejší účinok než samotná realita. Elizabeth celý život skúma, ako presvedčenia formujú ľudské správanie a pritom sama uviazne v pasci vlastných ilúzií.
Ich vzťah je laboratóriom modernej lásky: od romantických začiatkov, cez rodičovstvo, až po krízu identity a vieru v „alternatívne riešenia“. Sú tam otvorené vzťahy, podporné skupiny, wellness programy či pseudoveda.
Jednou z najsilnejších vrstiev románu je nemilosrdná satira súčasnej wellness posadnutosti. Hill s iróniou a humorom rozoberá fitness trackery, motivačný jazyk korporátov, konšpiračné teórie, sekty tváriace sa ako terapeutické komunity, aj kult večného zdravia.
Vypočujte si úryvok.
Číta Boris Farkaš:
Ak hľadáte román, ktorý nie je len príbehom, ale intelektuálnym aj emocionálnym zážitkom, Wellness vás nesklame. Nathan Hill napísal knihu o láske bez ilúzií, no nie bez nádeje. O manželstve, ktoré sa rozpadá a predsa má cenu ho pochopiť. Je to kniha, ktorá bolí, rozosmieva a zostáva v mysli ešte dlho po dočítaní. A presne také knihy stoja za to.
Z anglického originálu Wellness (Vintage Books, New York 2023) preložil Samuel Marec.
Milan Buno, knižný publicista
