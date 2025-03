Manchester United uhral v San Sebastiáne remízu. Amorim: Do penalty súpera sme mali hru pod kontrolou - FOTO

Mimoriadne sledovaný prvý duel osemfinále Európskej ligy 2024/2025 medzi španielskym Realom Sociedad San Sebastián a anglickým Manchestrom United sa v Bakicku skončil zmierlivo 1:1. O postupujúcom rozhodne až budúcotýždňová odveta.

Obaja súperi si v EL trúfajú na zisk trofeje, práve preto je ich meranie síl také zaujímavé. Všetko podstatné sa v San Sebastiáne udialo až po zmene strán. Za hostí otvoril skóre Joshua Zirkzee v 57. minúte, ale remízu o trinásť minút neskôr zariadil z pokutového kopu Mikel Oyarzabal.

„Cítil som, že až do penalty súpera sme mali hru pod kontrolou. Pokutový kop všetko zmenil. Môj tím v záverečných minútach pôsobil veľmi unavene. Ideme teraz na Old Trafford a tam nás čaká iný zápas. Tlak bude na našich ramenách, na to sa musíme pripraviť,“ vyhlásil pre TNT Sports kormidelník „Red Devils“ Rúben Amorim.

Štvrtok priniesol aj viacero ďalších zaujímavých výsledkov EL. Holandský Alkmaar si doma poradil s anglickým Tottenhamom Hotspur 1:0. Rumunské družstvo FCSB pred vlastnými fanúšikmi podľahlo francúzskemu Lyonu 1:3 a turecký klub Fenerbahce Istanbul v zostave s Milanom Škriniarom nestačil na škótsky Glasgow Rangers (1:3).

Holandský Ajax Amsterdam prehral s nemeckým Frankfurtom 1:2, taliansky AS Rím zdolal španielsky Athletic Bilbao 2:1, česká Plzeň na vlastnom trávniku podľahla talianskemu Laziu Rím 1:2 gólom z úplného záveru a nórsky klub FK Bodö/Glimt triumfoval 3:0 nad gréckym Olympiakosom Pireus.