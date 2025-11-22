Manchester United bez zraneného Šeška, Arsenalu bude chýbať Gabriel

Arsenal aj Manchester United čelia problémom so zraneniami pred dôležitými zápasmi Premier League.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rúben Amorim
Tréner Rúben Amorim. Foto: SITA/AP
Tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu Arsenal Londýn potvrdil, že obranca Gabriel Magalhaes bude pre svalové zranenie mimo hry niekoľko týždňov. Dvdasaťsedemročný Brazílčan si poranil stehno počas reprezentačnej pauzy pri výbere Brazílie a vynechá zápasy ligové proti Tottenhamu Hotspur a ďalšie dôležité stretnutia vrátane El Clásica.

„Gabi si zranil stehno a bude mimo niekoľko týždňov. Musíme urobiť ďalšie vyšetrenia, aby sme lepšie pochopili rozsah zranenia. Je to pre nás veľká strata, pretože je lídrom obrany. Máme však dobré alternatívy, ktoré musia teraz ukázať svoju kvalitu,“ povedal Arteta.

Medzi náhradníkov patria Piero Hincapie a Cristhian Mosquera, ktorí by mohli nastúpiť proti Tottenhamu. Arteta zdôraznil, že Magalhaesova jedinečnosť spočíva v jeho líderských schopnostiach a vplyve na tím.

Medzitým tréner Manchesteru United Rúben Amorim oznámil, že útočník Benjamin Šeško bude pre zranenie kolena mimo hry niekoľko týždňov. Slovinec sa zranil ešte pred reprezentačnou pauzou pri remíze 2:2 s Tottenhamom a vynechá zápas proti Evertonu.

„Šeško bude mimo niekoľko týždňov, ale nie je to vážne. Rehabilituje a cíti sa lepšie. Očakávame jeho návrat počas Afrického pohára národov, keď nám budú chýbať Bryan Mbeumo, Amad Diallo a Noussair Mazraoui,“ povedal Amorim.

Priznal tiež, že po ťažkej sezóne 2024/2025, keď United skončili na 15. priečke, jeho tím ukazuje zlepšenie. „Musíme hrať každý zápas, akoby bol posledný alebo prvý. Očakávam tím s väčšou kontrolou, dominanciou a konkurencieschopnosťou,“ prezradil.

United sú momentálne na 7. pozícii v hodnotení Premier League po sérii piatich zápasov bez prehry, hoci posledné dva zápasy „len“ remizovali.

