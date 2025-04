Manchester City prišiel o Haalanda, nórsky kanonier sa zranil pred záverom sezóny - FOTO

Anglický futbalový veľkoklub Manchester City prišiel pred záverom sezóny o svojho najlepšieho strelca Erlinga Haalanda. Dvadsaťštyriročný Nór si poranil členok počas víkendu v súboji FA Cupu proti Bournemouthu.

„The Citizens“ síce v nedeľu zvíťazili 2:1 a postúpili do semifinále, no v nasledujúcich zápasoch si musia poradiť bez Haalanda, ktorý v aktuálnej sezóne nastrieľal už 30 gólov. Nórsky reprezentant sa zranil pri súboji so stredopoliarom súpera Lewisom Cookom.

Úradujúci šampión Premier League neposkytol časový rámec pre návrat svojho elitného hráča.

„Očakáva sa, že Erling bude fit, aby sa mohol predstaviť vo zvyšku sezóny, vrátane tohtoročných majstrovstiev sveta klubov. Erling podstúpil prvé testy v Manchestri v pondelok ráno a teraz sa podrobí špecializovanej konzultácii, aby sa potvrdil plný rozsah zranenia. Posudzovanie stále prebieha, aby sa zistila úplná prognóza,“ uviedol klub vo vyhlásení.

City sú momentálne na piatom mieste v tabuľke Premier League a bojujú o to, aby si zaistili miestenku v Lige majstrov pre nasledujúci súťažný ročník. Tím Pepa Guardiolu čakajú tento týždeň ligové zápasy proti Leicesteru City a Manchesteru United.