Manchester City obhájil titul v anglickej Premier League a môže získať treble, londýnsky Arsenal smúti

Koncosezónny kolaps futbalistov Arsenalu Londýn podčiarkla sobotňajšia prehra na trávniku nováčika z Nottinghamu (0:1), po ktorej zavládla radosť v tábore konkurenčného Manchestru City.

Tím trénera Pepa Guardiolu má momentálne v tabuľke Premier League 2022/2023 štvorbodový náskok, no keďže londýnski „kanonieri“ odohrajú do konca sezóny už len jedno stretnutie, „Citizens“ definitívne obhájili majstrovskú trofej.

Arsenal viedol dlhé mesiace

ManCity sa stal šampiónom najvyššej anglickej súťaže v tretej sezóne po sebe a celkovo piatykrát počas ostatných šiestich ročníkov. Na konte má dovedna deväť majstrovských titulov.

Až sedem získal odvtedy, ako v roku 2008 vstúpili do klubu majitelia zo Spojených arabských emirátov a napumpovali doň stovky miliónov libier.

„Pre nás je to veľmi smutný deň. Išli sme za naším cieľom 11 mesiacov, toľko dní sme boli na prvej priečke. Bojovali sme, ale nestačilo to. Teraz sa musíme vzchopiť. Je to veľmi bolestivé. Som nesmierne smutný a musím nájsť spôsob, ako hráčov povzbudiť,“ povedal kouč Arsenalu Mikel Arteta po prehre, ktorá definitívne rozhodla o tom, že Londýnčania obsadia v tomto ročníku vicemajstrovskú pozíciu.

FA Cup a Liga majstrov

Manchester City môže v aktuálnej sezóne získať prestížne „treble“, keďže 3. júna sa predstaví vo finále FA Cupu proti Manchestru United a o týždeň neskôr odohrá v Istanbule finále Ligy majstrov proti talianskemu Interu Miláno.

„Vždy vydaj zo seba to najlepšie. Vždy ver. Oplatí sa to. Poďme City,“ napísal na Twitteri nórsky kanonier ManCity Erling Haaland, ktorý vo svojej premiérovej sezóne na Etihad Stadium dosiaľ nasúkal 52 gólov v 49 súťažných dueloch, z toho 36 presných zásahov zaznamenal v Premier League.