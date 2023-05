Malá morská víla získala Oscara® a teraz konečne prichádza do kín

Hraná verzia kultovej rozprávky z pera Hansa Christiana Andresena z dielne Disney prichádza konečne aj do našich kín. Celé rodiny si ju môžu pozrieť už od 25. mája.

Dej príbehu veľkej lásky a túžby nás zavedie do 30. rokov 19. storočia do vôd fiktívneho ostrova v Karibiku. Ariel je temperamentná 18-ročná morská víla s krásnym hlasom a túžbou po dobrodružstve. Je najmladšou dcérou kráľa Tritona, ktorý zo svojho podmorského kráľovstva vládne oceánom. Ariel je fascinovaná svetom nad hladinou, svetom ľudí, s ktorými kráľ Triton zakázal akúkoľvek komunikáciu.

Foto: CinemArt

Pre Ariel je však ľudský svet priveľkým lákadlom. Všetok svoj voľný čas trávi s kamarátom Flounderom zbierajúc ľudské artefakty z vrakov lodí roztrúsených po dne oceánov, ktoré si odkladá do svojej tajne jaskyne. Jedného dňa ju pokušenie premôže – napriek prosbám priateľov a hrozbám svojho otca vypláva nad hladinu. Objaví majestátnu loď s posádkou dobrodružného princa Erika, ktorého Ariel zachráni, keď je jeho loď počas búrky zničená. Triton v hneve zničí celú zbierku jej jaskyne a Ariel sa stane odhodlanejšou, ako kedykoľvek predtým. Už ju totiž na svete nad hladinou neláka iba poznanie či dobrodružstvo, láka ju príťažlivý princ.

Foto: CinemArt

Uzavrie preto dohodu so zlou morskou čarodejnicou Uršulou, ktorá Ariel prisľúbi pomoc. Za ľudské nohy, po ktorých Ariel sníva, si však od nej vezme dary morskej panny vrátane piesne sirén. Ak sa Ariel na súši nepodarí do troch dní získať bozk pravej lásky, bude naveky patriť Uršule. Podarí sa Ariel presvedčiť Erika o tom, že to ona je tá krásna žena s nádherným hlasom, ktorá ho zachránila a ktorú hľadá?

Pozrite si trailer tu:

„V predlohe od Hansa Christiana Andersena sme našli veľmi moderný príbeh o dievčati, ktoré sa cíti byť odsunuté a vidí svoj život inak ako všetci okolo,” hovorí režisér a producent Rob Marschall, „S veľkou dávkou vášne a odvahy sa vydáva na epickú cestu sebapoznávania tým, že rúca múry a učí sa nebáť iných, čo bol v jej prípade ľudský svet. Skúmané súčasné témy mi pripadali ako protilátka na rozdelenie sveta a životne dôležitá pripomienka, že všetci sme jedno.”

Foto: CinemArt

Výkonný producent Jeffrey Silver dodáva: „Téma tohto filmu sa dotýka niečoho, čo je v dnešnom svete veľmi dôležité, a to, ako vnímame iných ľudí a kultúry, a že existujú predsudky a predpojatosť. Malá morská víla to rieši takým krásnym spôsobom, prostredníctvom lásky, porozumenia a spájania kultúr.“

Foto: CinemArt

V prípade novej snímky Malá morská víla svet trochu zaujalo kontroverzné obsadenie Ariel, ktorú stvárnila farebná herečka. Režisér v tom mal však hneď od začiatku úplne jasno: „Hľadali sme tú najlepšiu herečku. Videli sme snáď každú národnosť, každú rasu a nemali sme žiadny program, podľa ktorého by sme pri výbere postupovali. Jednoducho som dúfal, že príde herečka, ktorá povie „Toto je moja rola”. A presne to sa stalo v prípade Halle.” Ariel teda stvárňuje 23-ročná speváčka Halle Bailey, ktorá režiséra pri castingu ihneď presvedčila. „Keď som videl Halle po prvýkrát, bola veľmi presvedčivá, akoby nadpozemská a jej hlas bol anjelský. K tomu, o čom spievala, mala hlboký vzťah, čo je v prípade muzikálu tiež veľmi dlôkežité,” povedal Marshall a producent John DeLuca ho doplnil: „Od chvíle, keď sme sa s Robom stretli s Halle, vedeli sme, že má všetky vlastnosti našej vysnívanej Ariel. Mala vzácnu nevinnosť a šarm, ktoré boli podporené vnútornou silou a inteligenciou. A potom to bol ten hlas a vnútorná krása. Okamžite si získala naše srdci. Keď nám zaspievala Part of Your World, obrátil som sa na Roba a videl som, že má v očiach slzy. Hotovo!”

Foto: CinemArt

Novú Disney snímku Malá morská víla prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 25. mája.

