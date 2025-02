Mal ju nazvať hlupaňou a psychicky týrať. Rybakinová odmieta obvinenia voči bývalému trénerovi

Ruská rodáčka Jelena Rybakinová prežíva jedno z najviac turbulentných období počas svojej tenisovej kariéry. Aktuálne jej patrí siedme miesto v rebríčku WTA.

Po grandslamovom turnaji Australian Open, kde vypadla už v osemfinále, sa rozlúčila s bývalým trénerom Novaka Djokoviča 53-ročným Goranom Ivaniševičom.

Ich spolupráca sa pritom skončila už po necelých troch mesiacoch. Údajne za tým stojí aj chorvátsky tréner 37-ročný Stefano Vukov.

Rybakinová to odmieta

Práve on sa mal voči tenistke reprezentujúcej Kazachstan správať hrubo a urážlivo. „Vukov vystavil Rybakinovú psychickému týraniu. Obťažoval ju aj tým, že ju nechcel nechať samú počas US Open, hoci ho predtým vyhodila zo svojho tímu. Údajne ju obťažoval posielaním množstva správ,“ informoval portál The Athletic. Údajne mali mať spolu aj romantický vzťah.

Ešte predtým bol tento Chorvát suspendovaný WTA na dobu 12 mesiacov. „Potvrdzujeme, že bolo ukončené nezávislé vyšetrovanie, aby sa zistilo, či sa Stefano Vukov dopustil potenciálneho porušenia Kódexu správania WTA. Vo svetle zistení zostáva pozastavenie činnosti v platnosti,“ informovala asociácia.

Kazaška sa vyjadrila, že sa k nej Vukov nikdy nesprával nevhodne a neraz ju rozplakať. Ten ju mal nazvať „hlupaňou“ a odkázať, že „nebyť jeho, tak by stále kopala zemiaky v Rusku“.

Vyradila Šramkovú

Za odchodom Ivaniševiča mal stáť aj Vukov, Ten je s 25-ročnou Rybakinovou naďalej v kontakte aj napriek dištancu.

Aktuálne je Kazaška na turnaji v katarskej Dauhe. Od 15.00 h ju čaká štvrťfinálový súboj s Poľkou Igou Swiatekovu.

Kolo predtým zdolala Slovenku Rebeccu Šramkovú, ktorá si vylepší postavenie v rebríčku zrejme na 42. pozíciu.