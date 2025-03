Majstrovstvá sveta plné podvodov aj mimo rozkroku. Inak sa nedá zvíťaziť, tvrdí expert

Nórsko sa vyrovnáva s obrovskou medzinárodnou hanbou, ktorú krajine spôsobil škandál v skokoch na lyžiach na majstrovstvách sveta.

Symbolom šampionátu v Trondheime sa napokon nestanú ani tribúny zaplnené desaťtisícami nadšených fanúšikov, ani fenomenálny Johannes Hösflot Klaebo, ktorý vyhral všetky svoje preteky.

Bude ním tvár nórskeho trénera skokanov na lyžiach Magnusa Breviga, ktorý sleduje šijací stroj, ktorý upravuje kombinézy. Informoval o tom web sport.cz. Ten je zatiaľ jediný z celej kauzy, ktorého prichytila videošpionáž v hoteli pri čine.

Pravdepodobne neboli jediní

„Myslím si, že na to, aby ste vyhrali preteky v skokoch na lyžiach, musíte ísť až na hranicu pravidiel a pravdepodobne ju aj prekročiť. Ak by ste poriadne skontrolovali kombinézy všetkých tímov, možno by ste mohli diskvalifikovať celé štartové pole,“ povedala bývalá nórska skokanská hviezda Anders Jacobsen.

Už počas šampionátu vyvolala veľký rozruch kombinéza nemeckého reprezentanta Karla Geigera, ktorá sa aj laickému oku zdala byť príliš veľká na to, aby spĺňala pravidlá.

Napriek tomu Nemec kontrolou prešiel.

Mali by vyšetrovať aj seba

Nórov však z podvádzania usvedčilo video, pod ťarchou ktorého sa domáci hriešnici nakoniec priznali. Vina padla na realizačný tím, nie na športovcov.

Medzinárodná lyžiarska federácia FIS oznámila, že začala celú aféru vyšetrovať.

„Mali by však vyšetrovať aj sami seba. Tí, ktorí sledujú skoky na lyžiach už dlhší čas, veľmi dobre vedia, že FIS otvorila dvere na to, aby sa niečo také stalo. Keby sa zakaždým robili riadne kontroly, nikdy by sa z toho nestal taký problém,“ priblížil ďalší bývalý elitný nórsky skokan Johan Remen Evensen.

Najprv to popreli

„Ospravedlňujeme sa, že sme nemali odvahu prehovoriť skôr,“ uviedli Marius Lindvik a Johann André Forfang v oneskorenom vyhlásení, v ktorom reagovali na svoju diskvalifikáciu zo sobotňajších (8.3.) pretekov na veľkom mostíku.

Napriek tomu, že po tom, čo Lindvikovi odobrali striebornú medailu, sa Nóri snažia poprieť, že by športovci mali akékoľvek podozrenie z previnenia.

„Tvrdí sa, že ste manipulovali s kombinézou,“ vyhlásil v priamom prenose zástupca televízie NRK očividné tvrdenie. „Nie, to nie je pravda,“ odpovedal diskvalifikovaný Lindvik nórskemu verejnoprávnemu médiu podľa portálu sport.cz.

Vyjadrí sa až neskôr

Šéf nórskych skokanov na lyžiach Jan-Erik Aalbu na špeciálnej tlačovej konferencii priznal, že jeho tím podvádzal.

Nepovedal však priamo, že za nápad podvádzať sú zodpovední športovci. Vo vzduchu zazneli slová podporný personál, čiže zrejme myslel servisný tím.

Médiá kontaktovali aj samotného kouča Breviga. „Je mi ľúto, čo sa stalo. Rád by som hovoril s médiami, ale radšej by som počkal po dohode s mojím zamestnávateľom,“ odpovedal.