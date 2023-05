Majstri sveta aj nováčik medzi elitou, Slovensko spoznalo súperov na MS v hokeji 2024

Slovenská hokejová reprezentácia by sa na budúcoročnom svetovom šampionáte mala predstaviť v základnej skupine v Ostrave a jej súpermi by mali byť výbery Kanady, Nemecka, Švédska, Lotyšska, Francúzska, Kazachstanu a Poľska.

V porovnaní s MS 2023 by Slováci hrali opäť s Kanaďanmi, Lotyšmi aj Kazachmi. Uvedené vyplýva z rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). V druhej skupine so sídlom Prahe by mali hrať Fíni, Američania, Švajčiari, domáci Česi, Dáni, Nóri, Rakúšania a Briti.

Zloženie skupín sa riadi rebríčkom IIHF, no organizátori každého šampionátu majú priestor na menšie zmeny, vymeniť môžu jednu či dve reprezentácie na rovnakej pozícii v skupine. Definitívnu podobu zloženia skupín by mali organizátori nasledujúceho šampionátu potvrdiť v najbližších hodinách či dňoch, česká strana však zatiaľ neavizovala prípadné zmeny.