Maďarsko chce dočasne zbaviť občianstva ľudí s dvojitým občianstvom

Maďarská vláda plánuje zmeniť ústavu tak, aby mohla dočasne zbaviť občianstva osoby s dvojitým občianstvom. Tento krok je namierený voči finančníkom, ktorí podporujú mimovládne organizácie a nezávislé médiá zo zahraničia.

Maďarsky premiér Viktor Orbán vyhlásil, že do Veľkej noci vytlačí z krajiny „liberálne siete“. Povedal to v súvislosti so zákrokmi proti mimovládnym organizáciám, ktoré dostávajú finančnú podporu zo Spojených štátov.

Médiá v súvislosti s touto zmenou špekulujú, že terčom môže byť americký miliardár a filantrop maďarského pôvodu George Soros, známy podporovateľ liberálnych hodnôt a občianskej spoločnosti v Maďarsku. Deväťdesiatštyriročný Soros, ktorý má aj maďarské občianstvo, je dlhoročnou nočnou morou Orbána, ktorý udržiava blízke vzťahy s Moskvou.

Navrhovaná ústavná zmena stanovuje, že „občianstvo maďarského občana, ktorý je zároveň občanom iného štátu, môže byť na obmedzený čas pozastavené“.

Vládnuca strana Fidesz v večer na Facebooku uviedla, že opatrenie sa bude týkať osôb, ktoré „predstavujú hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť“. „Každý, komu bude občianstvo pozastavené, môže byť vyhostený z územia Maďarska,“ dodala.

Ak parlament návrh, ktorý sa nevzťahuje na občanov iných členských štátov EÚ, schváli, nadobudne účinnosť 15. apríla tohto roku.