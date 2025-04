Macron Netanjahuovi povedal, že utrpenie civilistov v Pásme Gazy sa musí skončiť

Utrpenie civilistov v Pásme Gazy sa „musí skončiť“ povedal v utorok počas telefonického rozhovoru s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom francúzsky prezident. Len prímerie môže oslobodiť zvyšných izraelských rukojemníkov, dodal Emmanuel Macron. Zároveň vyzval na „otvorenie všetkých humanitárnych priechodov“ do obliehaného palestínskeho územia.

Francúzsky líder Netanjahuovi povedal, že „prepustenie všetkých rukojemníkov“ a „demilitarizácia Hamasu“ sú pre Francúzsko stále absolútnou prioritou.

Macron minulý týždeň pobúril Izrael, keď naznačil, že na júnovej konferencii OSN v New Yorku by Paríž mohol uznať palestínsky štát. Netanjahu Macronovi povedal, že vznik palestínskeho štátu by bolo „obrovskou odmenou za terorizmus“.

Francúzsky prezident však v pondelok vyjadril nádej, že uznanie palestínskeho štátu Francúzskom by mohlo povzbudiť nielen ďalšie krajiny, aby nasledovali jeho príklad, ale zároveň motivovať aj štáty, ktoré dodnes neuznávajú samotný Izrael, aby tak urobili.