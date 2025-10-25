Ľudia si pospia o hodinu dlhšie, v noci prechádzame na zimný čas

V nedeľu 26. októbra Slovensko prechádza z letného času na zimný, teda stredoeurópsky čas. Ručičky sa o 03:00 vrátia späť na 02:00. Ľudia tak budú spať o hodinu dlhšie. Hlavným cieľom zavedenia zmenu času z letného na zimný a naopak bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Nevýhodou je porušenie biorytmu, ktoré mnohým ľuďom spôsobuje problémy.
Na území Slovenska letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka, no od roku 1999 sa Slovensko pripojilo k Európskej únii a letný čas trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.
Prieskum: Po zmene času sa každý šiesty človek bojí, že mu nezazvoní budík
Zmenu času z letného na zimný a naopak uplatňujú všetky európske krajiny okrem Ruska, Bieloruska, Islandu a časti Grónska a niektorých ostrovov. Zmena času teda môže spôsobiť problémy s komunikáciou, cestovaním medzi krajinami, kde zmenu času neaplikujú. Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ zosúlaďuje smernica o úprave letného času z roku 2001.
Smernica stanovuje deň a čas, keď sa začína a končí obdobie letného času v celej Únii. Cieľom harmonizácie bolo zefektívniť fungovanie vnútorného trhu EÚ. EÚ súčasný režim nezaviedla, ani nemá právomoc ho meniť. Jediné, čo sa na úrovni EK spravilo, je, že sa určil spoločný začiatok a koniec letného času. Právomoc zmeniť súčasný režim striedania času majú len členské štáty.