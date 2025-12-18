Lovestream festival ťa baví už piaty rok!

Najväčšia hudobná udalosť roka LOVESTREAM festival vstupuje do svojho 5. ročníka!
Mimoriadne obľúbený LOVESTREAM festival, ktorý priniesol na Slovensko také mená ako Imagine Dragons, 50 Cent, Post Malone, OneRepublic, Macklemore, Red Hot Chili Peppers či Martin Garrix sa uskutoční sa v dňoch 7. až 9. augusta 2026 na Starom letisku vo Vajnoroch, v Bratislave.

Organizátori festivalu, napriek už rozbehnutím bookingom, pristúpili k zmene termínu festivalu, aby sa vyhli stretu dátumov s festivalom Grape. Nechceme, aby si fanúšikovia slovenskej festivalovej scény museli vyberať medzi dvoma festivalmi. Už zakúpené lístky zostávajú v platnosti.

Už zajtra, 19. 12. 2025 oznámime meno prvého headlinera! A veru máte sa na čo tešiť!

Erika Barkolová, Lovestream festival

