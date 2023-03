Liptov ožíva aj vďaka TESLE

Nová strategická spolupráca v oblasti vývoja, montáže a servisu batériových úložísk medzi spoločnosťami Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd., TESLA Liptovský Hrádok a. s. a TESLA Energy Group a. s. sa stáva skutočnosťou.

Vzájomnú dohodu o strategickej spolupráci v oblasti spoločného vývoja, montáže a servisu pre celú Európu podpísali 19. 1. 2023 Ing. Roland Tóth, člen predstavenstva TESLA Energy Group a.s. a majoritný akcionár TESLA Liptovský Hrádok, a. s., Dr. Jerome Sun, predseda predstavenstva Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd. a Ing. Marek Kyseľ, generálny riaditeľ TESLA Liptovský Hrádok a. s. Podpis zmluvy prebehol za prítomnosti veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, jeho excelencie SUN Lijie. Podľa slov pána veľvyslanca ide o prvú strategickú dohodu medzi slovenskou a čínskou spoločnosťou po uvoľnení opatrení vyvolaných pandémiou COVID–19. Súčasťou strategického stretnutia bola následná diskusia s predsedom predstavenstva spoločnosti Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd. o možnosti vybudovania spoločného závodu pre montáž a servis batériových úložísk, ale aj ďalších produktov z portfólia tejto spoločnosti, v Liptovskom Hrádku.

Podpis strategickej dohody. Zľava: Dr. Jerome Sun (predseda predstavenstva Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.), Ing. Marek Kyseľ (generálny riaditeľ TESLA Liptovský Hrádok a. s.), Jeho excelencia, pán veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Sun Lijie, Ing. Roland Tóth (člen predstavenstva TESLA Energy Group a. s. a majoritný akcionár TESLA Liptovský Hrádok, a. s.), ekonomický a obchodný radca veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, pán Wang Hongliang. Foto: TESLA

Podpísanie zmluvy o strategickom partnerstve je dôležitým míľnikom pre všetky tri zmluvné strany. Táto dlhodobá perspektívna spolupráca pomôže vytvoriť z Horného Liptova centrum, ktoré bude vytvárať podmienky na zavádzanie zelených technológií do celej strednej Európy.

Batériové úložisko v Okoličnom 1118 kWh (kvapalinou chladené batérie od spoločnosti Weiheng), vyrobené spoločnosťou TESLA Liptovský Hrádok a. s. pre spoločnosť ENSTRA a. s. Zľava: Ing. Jaroslav Porubän (projektový manažér TESLA Liptovský Hrádok, a. s.), Stanley Sun (obchod a marketing/viceprezident Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.), Ottmar Wu (prevádzkový riaditeľ Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.), Ing. Rudolf Kučka (hlavný inžinier TESLA Liptovský Hrádok a. s.). Foto: TESLA

Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd. je mladá progresívna čínska spoločnosť, zameraná hlavne na výrobu a vývoj priemyselných batériových úložísk. Na výrobu domácich batériových úložísk používa značku ECACTUS, ktorej je spoločnosť TESLA Energy Group a.s. pre krajiny V4 výhradným distribútorom. O tom, že sa jedná o jednu z top čínskych spoločností v oblasti vývoja batériových úložísk svedčí aj to, že v roku 2022 sa najväčší svetový výrobca batérií CATL stal jej akcionárom.

TESLA Liptovský Hrádok a.s., sa od roku 2019 venuje vývoju a montáži batériových úložísk od 50 kW, v skriňovom alebo kontajnerovom prevedení. Súčasne pokračuje i v tradícii dodávok energetických a telekomunikačných riešení, mechanických a elektronických výrobkov pre zákazníkov, prevažne zo západnej Európy. Jej poslaním je prinášať spoločnostiam udržateľnú energiu prostredníctvom nových energetických konceptov (www.teslalh.eu).

