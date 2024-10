Lietadlo s brazílskym prezidentom malo problémy, krúžilo nad letiskom niekoľko hodín

Lietadlo, ktoré malo prepraviť brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu späť do Brazílie, v utorok bezpečne pristálo na letisku v Mexico City po tom, čo niekoľko hodín krúžilo nad mexickou metropolou pre technické problémy.

Brazílske letectvo potvrdilo bezpečné pristátie lietadla Airbus A319 o 19:16 miestneho času po štyroch hodinách krúženia nad letiskom. „Pristáli sme a všetci sú v poriadku,“ povedal tlačový tajomník brazílskej výpravy José Chrispiniano v telefonickom rozhovore pre agentúru AP.

Lietadlo odletelo popoludní po inaugurácii mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej, ale po vzlietnutí z Mexico City sa objavil technický problém. Brazílske letectvo vo vyhlásení uviedlo, že lietadlo muselo spotrebovať dostatok paliva, aby mohlo opäť bezpečne pristáť. Pristálo takmer päť hodín po štarte.

Lula plánoval nastúpiť do iného lietadla a vrátiť sa do Brazílie neskôr v utorok. Brazílske letectvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že „bezpečnostné postupy pre tento problém“ boli vykonané úspešne, ale piloti v takom prípade musia „čakať na potrebnú spotrebu paliva, aby sa lietadlo vrátilo na to isté letisko, z ktorého odštartovalo“.