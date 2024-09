Lidl prináša na pulty limitovanú novinku od slovenského lovebrandu

Tak ako Lidl oslavuje svoje 20. narodeniny, Fusakle majú tiež dôvod na radosť – tento rok oslavujú 9 rokov na trhu. A ako to lepšie osláviť, než spoluprácou, ktorá prinesie ešte viac zábavy a farieb do vášho života? Navyše, so slovenským podpisom „vyrobené na Slovensku“.

Prudké zmeny počasia na Slovensku a v okolitých krajinách pocítil každý z nás. Ľahké letné oblečenie postupne ustupuje kabátom a hrubým čižmám a na namiesto zmrzliny v rukách držíme dáždnik. Jednou z často prehliadaných, no dôležitých súčastí jesenného outfitu sú však aj ponožky. Pri výbere tých správnych, hrá kľúčovú úlohu nielen kvalitný materiál, ale aj originálny dizajn a celkový komfort.

Nové spojenie populárnej slovenskej značky Fusakle a Lidla sa snaží dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi všetkými spomínanými atribútmi. Limitovaná kolekcia mieri do predajní Lidl koncom septembra a ponúka tri jedinečné dizajny – jeden v bielej farbe a dva varianty v ikonickej modrej farbe Lidla. „Spolupráca, z ktorej sa vskutku veľmi tešíme, vznikla k príležitosti 20. narodenín Lidla na Slovensku. Aj z tohto dôvodu je dizajn ponožiek prispôsobený výročiu. Oslavujeme po celý rok s rôznorodými aktivitami, ktoré postupne predstavujeme zákazníkom. Navyše, prínosné je, že ide o slovenský výrobok, čo je pre nás, ako firmu, veľmi dôležité. Snažíme sa podporovať slovenských dodávateľov nielen v zmysle potravinárskeho priemyslu, ale aj v línii spotrebného tovaru, ak je to možné,“ upresnil vedúci úseku komunikácie Tomáš Bezák.

Foto: Lidl

Prínos pre slovenskú ekonomiku

Ak ste doteraz nezaregistrovali značku Fusakle, ich prácu najlepšie vystihuje to, čo o sebe píšu v sekcii Prečo Fusakle? na svojom webe: „Nohy nás nosia celý život, zaslúžia si starostlivosť“. Dôraz kladú najmä na to, aby ich ponožky boli, okrem vizuálnej stránky, optimálne a „zdravé“ pre každodenné nosenie. Ponožky Fusakle sú kvalitné, o čom svedčí fakt zloženia: 90 % bavlny, 8 % polyamidu a 2 % elastanu. Vysoký podiel bavlny poskytuje pohodlie, pričom polyamid zvyšuje odolnosť a pevnosť tkaniny. Elastan zase dodáva ponožkám potrebnú pružnosť, aby sa dokonale prispôsobili tvaru nohy bez nepríjemného tlačenia.

Dôležité je tiež podotknúť, že všetky produkty Fusakle sú vyrábané u nás na Slovensku. Ako uvádzajú opäť v sekcii Prečo Fusakle?: „Oživujeme výroby po celom Česko-Slovensku. Vraciame prácu a život tam, kde sa kedysi tvorilo dobré meno nášho textilného priemyslu. A to môžeme robiť len vďaka tebe.“ Tento záväzok nielenže podporuje miestnu ekonomiku, ale aj udržuje tradíciu kvalitnej remeselnej výroby.

S Lidl Plus vždy výhodne

Dobrou správou je, že používatelia Lidl Plus aplikácie ušetria s jej použitím 1 euro z pôvodnej ceny 4,99 eur. Limitované ponožky si budete môcť zakúpiť v predajniach Lidl od 23. septembra 2024 až do vypredania zásob.

Fusakle, Ponožky 20. narodeniny, Lidl, 4,99 €

