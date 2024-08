Lidl otvoril druhú predajňu v Považskej Bystrici

Diskont má na Slovensku aktuálne 164 predajní, najnovšia pribudla v Považskej Bystrici

Vo štvrtok 22. augusta otvoril Lidl svoju 164 kamennú predajňu na Slovensku. Nachádza sa v Považskej Bystrici na ulici Slovenských partizánov, pričom ide o druhú predajňu v tomto meste. „Otvorenie ďalšej predajne spoločnosti LIDL vnímam veľmi pozitívne. Treba povedať, že od začiatku sme veľmi úzko komunikovali s investorom aj so zhotoviteľom a v rámci našich možností, sme sa snažili im vychádzať v ústrety. Táto stavba bude slúžiť verejnosti a najmä našim občanom. Fakt je ten, že obľuba tohto predajného reťazca je v Považskej Bystrici naozaj obrovská. Mnoho ľudí preto netrpezlivo čaká na ďalšiu prevádzku. Tá je väčšia, modernejšia a najmä dostupnejšia. Jej súčasťou je veľké parkovisko. Zároveň s Dopravným podnikom mesta Považská Bystrica riešime aj prípadné presmerovanie MHD do budúcna tak, aby sa sem ľudia lepšie dostali aj mestskou dopravou,“ hovorí Karol Janas, primátor mesta Považská Bystrica.

Foto: Lidl

V novej predajni pracuje 25 zamestnancov. Ročne reťazec vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku. Lidl v 164 predajniach, 3 logistických centrách a centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 500 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien takmer 35 miliónov eur. Pre zamestnanecké benefity len v tomto roku vyčlenil približne tri a pol milióna eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 600 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už päťnásobným najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a osemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.

V predošlom roku otvoril Lidl štyri nové predajne – v Michalovciach, Pezinku, Martine a na bratislavských Zlatých pieskoch. V roku 2024 ide zatiaľ o prvú novootvorenú predajňu, pričom reťazec plánuje ešte v tomto roku otvorenie ďalších troch predajní – Bratislava – Rača, Rimavská Sobota a Stará Turá. Svoju sieť plánuje ďalej rozširovať a zaujíma sa aj o nové lokality v menších mestách od 2 000 obyvateľov.

Foto: Lidl

Nová predajňa v Považskej Bystrici má predajnú plochu o rozlohe viac ako 1 330 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v tejto predajni výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Predajňa je vybavená aj nabíjacou stanicou pre elektromobily. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú taktiež k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.

„Stavebné práce sme začali v januári tohto roka. Po 8 mesiacoch pred vami stojí moderná predajňa Lidl s rozlohou predajnej plochy 1 330 štvorcových metrov. Predajňu sme vybavili v najvyššom technologickom štandarde, aby sme zabezpečili príjemné nakupovanie a boli čo najudržateľnejší.

Foto: Lidl

Chcem sa poďakovať mestu Považská Bystrica, pretože bez ich ústretového prístupu by sa nám nepodarilo predajňu zrealizovať v tak krátkej dobe,“ povedal pri príležitosti otvorenia novej predajne Sven Macúš z oddelenia expanzie.

Foto: Lidl

Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 200 000 €. Potravinovú podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať Krízové centrum Čakanka ľuďom v meste, ktorí to najviac potrebujú.

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V tomto prípade sa budú tešiť až tri školy – 1. Základná škola Nemocničná, Spojená škola a Základná škola na sídlisku SNP. Jana Brigantová, riaditeľka Základnej školy na sídlisku SNP, v tejto súvislosti povedala: „Naša škola privítala možnosť zapojiť sa do projektu Váš nákup = veľká pomoc, v ktorom Lidl podporuje vyučovací proces formou zabezpečenia športového vybavenia. Doplnením športového vybavenia je podporovaný u detí pozitívny vzťah k aktívnemu spôsobu života a tráveniu voľného času, pohybu a aj chápanie súvislosti medzi pohybom, zdravím a psychickou pohodou. Prostredníctvom spolupráce na tejto úrovni, zapojením škôl rôzneho zamerania sa podporí inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením, podpora detí s nízkou pohybovou gramotnosťou a nedostatočnými pohybovými schopnosťami. Poskytne sa tiež deťom možnosť dosahovania pozitívnych športových výsledkov, ako aj väčšie možnosti na zlepšovanie športových výkonov. Nákup športovo – technického vybavenia a športovej výbavy umožní pravidelnú pohybovú aktivitu za účelom rozvíjania a upevňovania návykov na šport a starostlivosť o zdravie.“ Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.

