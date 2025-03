Libanon čelí riziku vzniku novej vojny, Salam prehovoril o hrozbe vojenských operácií na južnej hranici

Libanonský premiér Nawaf Salam varoval, že jeho krajine hrozí zatiahnutie do „novej vojny“. Povedal to po tom, čo Izrael uviedol, že bude reagovať na rakety vypálené z Libanonu. „Salam varoval pred obnovenými vojenskými operáciami na južnej hranici kvôli rizikám, ktoré nesú krajinu do novej vojny, ktorá prinesie strasti Libanonu a libanonskému ľudu,“ uviedol vo vyhlásení.

Šéf izraelskej armády Eyal Zamir varoval, že armáda bude „tvrdo reagovať“ po tom, čo armáda oznámila, že v sobotu zachytila ​​tri rakety vypálené z Libanonu. „IDF (armáda) bude rázne reagovať na ranný útok,“ uviedol Zamir vo vyhlásení armády.