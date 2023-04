LG predstavuje novú, viac hravú vizuálnu identitu značky

S novou stratégiou značky chce spoločnosť aktívne a s úsmevom komunikovať so zákazníkmi všetkých vekových kategórií.

Spoločnosť LG Electronics (LG) predstavila nové smerovanie značky a vizuálnu identitu, ktoré dávajú do popredia hodnoty vyjadrené sloganom Life’s Good. Nová identita značky prináša dynamickejší a mladší vzhľad v digitálnom aj fyzickom priestore.

Predstavený brand manuál značky ukazuje nové smerovanie značky, vďaka ktorému si ju obľúbia zákazníci z rôznych krajín a generácií vrátane generácie Z. Nová komunikačná stratégia značky zdôrazňuje základné hodnoty LG, ktorými sú nekompromisná zákaznícka skúsenosť, inovácie zamerané na človeka a produkty, ktoré prinášajú používateľom zábavu a úsmev na tvári.

Slogan značky LG, Life’s Good, komunikuje na zákazníkov, ako im LG umožňuje užívať si kvalitný život a vychutnávať si jedinečné chvíle so svojimi produktmi a službami. Poslanie značky LG vystihuje motto Innovation for a Better Life a záväzok spoločnosti vytvárať lepší život a budúcnosť pre našu planétu.

Nové smerovanie značky zahŕňa prepracovanú vizuálnu identitu značky LG. Cieľom spoločnosti je posilniť interakciu so zákazníkmi prostredníctvom novej a živšej vizuálnej identity s interaktívnymi prvkami a zároveň dať nový rozmer existujúcemu imidžu značky.

V digitálnom prostredí logo spoločnosti ožije a zaujme zákazníkov novou úrovňou výraznosti. Rozpohybovaný symbol značky zložený z písmen L a G, prináša osem jedinečných pohybov. Môže tak napríklad pozdraviť zákazníkov priateľským úsmevom alebo sa pohybovať spolu s hudbou na pozadí digitálnych platforiem.

Foto: LG

Okrem svojej charakteristickej červenej farby bude od teraz spoločnosť LG na všetkých kontaktných miestach pre zákazníkov používať energickejší odtieň červenej farby s názvom LG Active Red, doplnený čiernou, bielou a teplými odtieňmi sivej v pozadí. Predstavené boli aj prechodové prvky v odtieni LG Active Red, ktoré ponúkajú väčšiu rozmanitosť a môžu byť použité podľa jedinečných vlastností každého produktu alebo služby.

Spoločnosť navrhla nový typ písma pre slogan Life’s Good, ktorý sa bude vo väčšej miere používať na obaloch výrobkov. Písmo šikovne integruje krivky inšpirované rôznymi produktmi LG.

Nová identita značky nielenže posilňuje jedinečnú identitu spoločnosti LG, ale signalizuje aj ochotu a schopnosť spoločnosti LG vyvíjať sa v čase a jej záväzok zlepšovať a meniť zákaznícku skúsenosť používateľov na celom svete. Spoločnosť plánuje používať novú identitu značky na všetkých kontaktných miestach so zákazníkmi na celom svete počas celého roka.

„Silná a konzistentná stratégia značky nám umožňuje lepšie komunikovať naše hodnoty a jedinečnú identitu, ktorá harmonicky spája inovácie a vrelosť,“ povedal William Cho, generálny riaditeľ spoločnosti LG Electronics. „Pri implementácii novej stratégie značky LG sa snažíme dosiahnuť status ikonickej značky, ktorá rezonuje u spotrebiteľov a ktorej silná identita presahuje hranice krajín a generácií.“

