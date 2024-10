Leweling prišiel, strelil gól a zvíťazil. Po debute v drese Nemecka zožal chválu aj od trénera Nagelsmanna (foto)

Zaplnená Allianz Arena v Mníchove najprv zatlieskala lúčiacim sa reprezentantom Manuelovi Neuerovi, Thomasovi Müllerovi a Ilkayovi Gündoganovi (zo štvorlístka zaslúžilých chýbal pre povinnosti vo svojej akadémii iba Toni Kroos) a potom už ich nástupcom, ktorí sa predstavili v zápase Ligy národov proti Holanďanom.

A jeden veľký potlesk si diváci nechali aj na 64. minútu, keď padol jediný gól zápasu. Kapitán Nemecka Joshua Kimmich zahral rohový kop, Tim Kleindienst hlavičkoval do obranného valu a Jamie Leweling odrazenú loptu bez prípravy napálil do pravého horného rohu holandskej bránky.

Nestáva sa často, aby Allianz Arena spontánne vybuchla nadšením a celá tlieskala hráčovi v stoji. Debutantovi v tíme NationalElf Lewelingovi, hráčovi z konkurenčného Stuttgartu, sa to podarilo.

Jeden z najlepších hráčov

Mladý krídelník strelil gól už v druhej minúte, ale systém VAR mu ho dodatočnej neuznal. Celkovo odohral 87 minút a podľa pozorovateľov bol jeden z najlepších hráčov Nemecka v zápase, v ktorom si štvornásobní majstri sveta víťazstvom zabezpečili postup do štvrťfinále Ligy národov.

V 3. skupine A-divízie majú zo štyroch zápasov desať bodov, ich prenasledovatelia Holanďania a Maďari po päť a v novembri ich čaká vzájomný zápas.

Drzý štýl futbalu

„Leweling má za sebou vynikajúci debut. Odohral naozaj veľmi dobrý zápas a to neberiem do úvahy strelený víťazný gól. Nestáva sa často, aby Allianz Arena vstala a zatlieskala debutantovi,“ uviedol kapitán Nemecka Joshua Kimmich.

„Mám rád dôrazný, ofenzívny až drzý štýl futbalu. Ponúkol som sa trénerovi do pozornosti aj do ďalších zápasov, ale netreba zabúdať, že chýbali Musiala a Leroy Sané, ktorí hrajú na rovnakej pozícii ako ja,“ povedal Leweling do mikrofónu ARD.

Viacero mladíkov

Tréner Nemecka Julian Nagelsmann dal priestor viacerým mladým hráčom, keďže z rôznych dôvodov nechal iba na lavičke Alexandra Nübela, Jonathana Taha, Pascala Grossa, Roberta Andricha a Deniza Undav je zranený.

Tretie štarty v reprezentačnom tíme a debut v základnej zostave si pripísali 20-ročný Aleksandar Pavlovič a 23-ročný Angelo Stiller, na druhej strane vekovej škály sa nachádza debutant v bránke Oliver Baumann.

Svoj prvý reprezentačný zápas odchytal vo veku 34 rokov a 134 dní. Predtým bol až 26-krát na lavičke náhradníkov.

„Máme veľa zranených, preto dostali šancu mladí hráči. Uchopili ju zo správneho konca,“ skonštatoval tréner Julian Nagelsmann.

Osobitne k Lewelingovi kouč Nemcov podotkol: „Viem, že má veľa energie, ale nemyslel by som si, že bude hrať až tak dobre. Ukázal skvelú hru, vpredu urobil aj niekoľko ťažkých lôpt.“