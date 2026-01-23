Legenda ožíva: Kultoví Vládcovia vesmíru mieria na veľké plátna v modernom spracovaní

Režisér Travis Knight oživuje kultovú ságu s hviezdnym obsadením a dávkou humoru. Prináša fascinujúci remix: príbeh, ktorý je vtipný, moderný, vizuálne nabitý a prekvapivo ľudský. Dobrodružný rodinný film Vládcovia vesmíru (Masters of the Universe) vdýchne nový život ikonickej značke, ktorá formovala popkultúru 80. a 90. rokov, a dnes zažíva absolútnu renesanciu na internete. Túto retro ikonu v súčasnom outfite určite chcete vidieť v kine už v júni 2026.
Ak sa chcete navnadiť už teraz, tu je trailer:
Aký príbeh nás čaká? Adam (Nicholas Galitzine, Predstava o tebe) je mladý muž uviaznutý v nudnej kancelárskej práci, do ktorej očividne nepatrí. Vo svojom „nerdskom“ svete sa síce cíti doma, no niečo ho stále ťahá do ríše fantázie. A má pravdu. Keď sa mu do rúk dostane tajomný Meč sily, po ktorom roky pátral, zisťuje, že jeho domovom je magická Eternia. Film sa však v tej chvíli prestáva hrať na klasické fantasy a rozbehne sa v divokom tempe letného blockbusteru, kde sa Adam musí naučiť ovládať svoje schopnosti a postaviť sa ikonickému zlu, ktoré reprezentuje obávaný Skeletor (Jared Leto, Tron: Ares, Morbius, Liga spravodlivosti).
Chris Butler sa pri písaní scenára inšpiroval nielen pôvodnou hračkárskou značkou a seriálom, ale do príbehu vniesol modernú energiu v štýle hitov ako Shazam! či Jumanji. U nás ste mohli zachytiť hrdinov z Vládcov vesmíru skôr na sociálnych sieťach vo forme „memečiek”.
Nicholas Galitzine prináša v úlohe Adama predovšetkým svoj povestný šarm, zatiaľ čo Jared Leto ako Skeletor sľubuje extravagantnú transformáciu, ktorá neberie sama seba smrteľne vážne. V hviezdnom obsadení im sekundujú Camila Mendes ako bojovníčka Teela, Alison Brie v úlohe Evil-Lyn, Idris Elba ako Man-At-Arms či Morena Baccarin ako Sorceress.
Na filme pracoval špičkový tvorivý tím: kameraman Fabian Wagner (Hra o tróny, House of the Dragon), scénograf Guy Hendrix Dyas (Počiatok, Black Widow) a o hudobnú zložku sa postaral energický Tom Holkenborg (alias Junkie XL – Mad Max: Zbesilá cesta).
Synopsa: Mladý Adam trčí v nudnom kancelárskom džobe a vo voľnom čase sníva o živote vo vlastnom fantasy svete. Jeho sen sa stane skutočnosťou, keď sa mu do rúk dostane tajomný Meč sily a Adam zisťuje, že je v skutočnosti stratený princ z magickej krajiny Eternia. Jeho nový domov však čelí hrozbe v podaní zákerného Skeletora. Adam musí spojiť sily s ďalšími bojovníkmi, no najmä ovládnuť vlastnú nadobudnutú moc a stať sa kultovým He-Manom, aby sa mu podarilo Skeletora zastaviť a Eterniu zachrániť.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 4. JÚNA 2026
