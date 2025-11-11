Láska, tajomstvá a legenda o poklade. Jana Pronská očarí novinkou Smaragdové slzy

No zároveň je to jej najodvážnejšia cesta. Tentoraz sa príbeh odohráva v ďalekých kolóniách Južnej Ameriky, kde sa prelína európska šľachta s hrdými Inkovskými potomkami. A kde sa zrodí láska, ktorá musí čeliť nielen predsudkom, ale aj nebezpečenstvám búrlivého sveta.
Keď sa Maximilián de Montadórre rozhodol zachrániť svojho priateľa pred popravou, netušil, ako veľmi mu to zmení život. Útek zo starého kontinentu do Novej Kastílie, z ktorej po smrti svojho otca odišiel ešte ako malý chlapec, bol preňho osudovým rozhodnutím. Cestou do Limy spoznáva krásnu, no záhadnú ženu, ktorá ho natoľko zaujme, že sa mu začne vkrádať do snov. Počas nekonečnej plavby jej zachráni život, ale ani to nestačí, aby si mladú šľachtičnú získal, pretože je pevne rozhodnutá vstúpiť do kláštora.
Po nepríjemnom škandále je Izabela de Irsac nútená vzdať sa svetského života. Aby sa na ňu zabudlo, jej stará matka ju posiela do ďalekých kolónií k svojej sestre Luciáne, predstavenej kláštora. Tam Izabela spoznáva hrdú inkskú princeznú Uminu Runtu, ktorá ju presvedčí, že pravidlá a tradície nemusia byť nemenné a že niekedy je lepšie riadiť sa srdcom a nie rozumom.
V Novej Kastílii sa Maximilián a Izabela nechtiac ocitnú v centre dramatických udalostí a klíčiacej vzbury Inkov, pôvodných obyvateľov, ktorí túžia vzkriesiť bývalú slávu Inkskej ríše.
Vraví sa, že láska má moc prekonať všetky prekážky, nedôveru i spoločenské rozdiely. Dokáže však Izabela uveriť, že aj keď ju už raz jej srdce sklamalo, môže dať jeho volaniu druhú šancu?
Peru ako scéna pre romantiku aj osudové stretnutia
Hoci autorka priznáva, že osobne v Peru nikdy nebola, jej živá predstavivosť a dôkladné štúdium dejín umožnili vytvoriť autentickú atmosféru koloniálneho sveta – s prístavmi, horúcim slnkom, cudzokrajnými vôňami a vznešenými Inkmi, ktorí bojujú o svoju identitu.
„Našťastie dnešná technológia a bohaté informácie dokážu vzbudiť predstavivosť, a ja ju mám naozaj veľmi funkčnú,“ smeje sa autorka. „Tento výlet do histórie bol veľmi zaujímavý. Dozvedela som sa toľko nových informácií.“
Výsledkom je román, ktorý vonia exotikou, dýcha dobrodružstvom a pulzuje emóciami. Čitateľ sa stáva svedkom premeny hrdinov, ich vnútorného zápasu, aj krehkého okamihu, keď pochopia, že láska je ich jediným kompasom.
Láska ako nesmrteľná sila
V závere autorka dodáva: „Stále verím, že láska je nesmrteľná ako viera. Kým v nás bije srdce, bude pri nás stáť a pomôže nám zvládnuť všetky trápenia.“
A práve touto myšlienkou Smaragdové slzy rezonujú – že aj v najtemnejších časoch a najvzdialenejších kútoch sveta si láska nájde cestu.
Milan Buno, knižný publicista
