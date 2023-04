LANXESS predstavil nové produkty a riešenia pre udržateľnú výrobu pneumatík

LANXESS vystavoval na veľtrhu Tire Technology Expo 2023 s hlavnou témou „Udržateľná výroba pneumatík“

Bezsilikónové separačné činidlá pre ekologickejšie procesy

Recyklácia starých pneumatík devulkanizáciou

Spoločnosť LANXESS predstavil na nedávnom veľtrhu Tire Technology Expo 2023 v Hannoveri nové produkty a riešenia pre udržateľnú výrobu pneumatík. Pod heslom „kvalita udržuje“ predstaví Rhein Chemie, obchodná jednotka spoločnosti LANXESS, ako pomáha výrobcom pneumatík znižovať ich ekologickú stopu. Portfólio pre udržateľnú chémiu pneumatík umožňuje zaviesť ekologické a zároveň efektívne pracovné postupy v rôznych fázach výrobného procesu. V súlade s obehovým hospodárstvom ponúka spoločnosť LANXESS aj riešenia na recykláciu starých pneumatík a ich opätovné začlenenie do výrobného procesu.

Antidegradant už čoskoro k dispozícii v udržateľných variantách

Pre naplnie cieľov výrobcov pneumatík v oblasti trvalej udržateľnosti – vyrábať úplne ekologické pneumatiky do roku 2050 – ponúka spoločnosť LANXESS vhodný antidegradant pre gumené zmesi. Viac ako 50 % obsahu aditív značky Vulkanox HS je založených na udržateľných surovinách, ktoré boli vopred nezávisle testované metódou materiálovej bilancie materiálu. Certifikát ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) dokazuje, že kritériá boli splnené. Zariadenie vo výrobnom závode v Brunsbütteli, kde spoločnosť Rhein Chemie vyrába antidegradant, bude certifikované do konca roka 2023. Výrobcovia pneumatík tak môžu používať Vulkanox HS, ktorý je svojimi vlastnosťami plne ekvivalentný svojmu konvenčnému náprotivku, bez potreby dodatočného schválenia.

Antidegradanty sú chemické látky, ktoré chránia vulkanizáty pred škodlivými vonkajšími vplyvmi. Pôsobia proti degradačným procesom spôsobeným kyslíkom alebo teplom, ktoré menia vlastnosti vulkanizátov. Časom môže dôjsť k procesom ako depolymerizácia, krehnutie, praskanie a tiež rozklad, čo môže mať za následok fatálne poškodenie pneumatiky.

Spoločnosť LANXESS ponúka antidegradant Vulkanox HS, ktorý je založený na viac ako 50 % udržateľných surovín. Má rovnaké vlastnosti ako jeho konvenčný náprotivok. Certifikát ISCC PLUS umožňuje výrobcom pneumatík používať ho bez dodatočného schvaľovania. Foto: LANXESS

Čistota a účinnosť: výhody bezsilikónových separačných prostriedkov

Na zabezpečenie hladkého procesu lisovania pri výrobe pneumatík sa musia používať separačné prostriedky. Proces, ktorý v podstate pozostáva z lisovania nevulkanizovanej pneumatiky v lise, jej vulkanizácie a následného lisovania, je menej náchylný na prevádzkové komplikácie a vo všeobecnosti je šetrnejší k životnému prostrediu, ak sa používajú separačné prostriedky bez obsahu silikónu. Dôvodom je, že pri výrobnom procese sa vždy musia úplne odstrániť zvyšky po odformovaní. V praxi to znamená dôkladné čistenie vnútorného povrchu pneumatík pomocou lasera alebo chemikálií. Pre výrobcov pneumatík tak predstavujú separačné prostriedky na báze vody bez obsahu silikónu od spoločnosti LANXESS nákladovo úspornejšie a zároveň udržateľnejšie riešenie.

Recyklácia starých pneumatík devulkanizáciou

Spoločnosť LANXESS ponúka devulkanizačný produkt v podobe Aktiplastu 79, ktorý umožňuje efektívnu recykláciu gumového odpadu, ako sú pneumatiky alebo podrážky obuvi. Chemická látka zabraňuje opätovnej tvorbe porušených priečnych väzieb tým, že reaguje s vytvorenými radikálmi. Výrobok je vhodný pre prírodný a syntetický kaučuk, ako aj zodpovedajúce zmesi. Použitie Aktiplastu 79 zlepšuje kvalitu recyklovaného kaučuku a umožňuje pridať do čerstvej zmesi viac recyklovaného materiálu bez toho, aby sa zhoršili vlastnosti konečného výrobku.

Odporúčaný postup je jemne zomlieť gumový regenerát a počas procesu mletia pridať Aktiplast 79. Tým sa zabezpečí, že Aktiplast 79 sa absorbuje regenerátom pri vysokej teplote, čo umožní lepšiu devulkanizáciu.

Komplexné portfólio pre výrobu pneumatík

Obchodná jednotka Rhein Chemie spoločnosti LANXESS je najväčším svetovým dodávateľom gumárenských chemikálií a systémových riešení pre gumárenský priemysel. Jej sortiment zahŕňa široký výber prísad, ktoré sa používajú najmä v zmesiach na výrobu pneumatík. Patria medzi ne vulkanizačné činidlá a gumárenské prísady v preddisperzných a ďalších formách, urýchľovače procesov, antireverzné činidlá, oxid zinočnatý, antidegradanty, mastifikátory a celý rad rôznych separačných činidiel.

