Kristína Tormová odhaľuje pravdu o materstve bez filtrov – láskavú, chaotickú aj smiešnu

Len skutoční ľudia, ktorí sa učia, že rodičovstvo je krásny chaos, pri ktorom rastú nielen deti, ale aj dospelí. Kniha O rodičovaní od Kristíny Tormovej je plná rozhovorov, ktoré prinášajú „aha“ momenty, úľavu aj odhodlanie skúšať to zajtra zasa o kúsok láskavejšie.
Hneď v úvode Tormová priznáva: „Rodičovstvo je… niečo, čo sa nedá opísať. Nech vám o tom ktokoľvek a čokoľvek rozpráva, je to niečo, čo musíte zažiť.“A presne taká je aj jej kniha: nezažitá by bola polovičná. Čitateľ ju totiž vníma nielen hlavou, ale najmä srdcom.
Rozhovory stoja na vede, výskumoch a rokoch praxe odborníkov.
Tormová sa pýta na všetko, čo v rodičovstve neodmysliteľne riešime: hranice, emócie, spánok, šestonedelie, strach z vlastných chýb, či dokonca traumy z detstva, ktoré si do výchovy prenášame.
Jedným z najcennejších momentov je rozhovor s psychologičkou Jankou Zemandl, ku ktorej má autorka hlboký osobný vzťah: „Psychologička Janka Zemandl… mi rodičovanie premenila na ešte väčší zázrak.“
Práve ona opakovane pripomína dôležitosť bezpečnej vzťahovej väzby a to, že blízkosť deti nerozmaznáva – naopak, robí ich odvážnejšími: „Deti, ktoré majú skúsenosť, že ich potreby sú videné a napĺňané, sú neskôr samostatnejšie.“
Silný je aj rozhovor s lektorkou Denisou Zlevskou, ktorá krásne vysvetľuje, že deti sa učia o sebe z toho, čo počujú: „To, ako s nimi hovoríme my, sa postupne stáva tým, ako hovoria ony samy so sebou.“
A nechýbajú ani veľmi praktické postrehy: „Nepchaj sa tam, kam ťa dieťa nevolá. Keď ťa nepotrebuje, ustúp o krok a dôveruj tomu, čo si doň vložila.“
Kniha je však ďaleko od ťaživej atmosféry. Je plná humoru, často sebaironického – Tormová priznáva aj chaos, aj únavu: „Sme cirkusová rodina… naše deti nás volajú Hujerovci.“A hoci žartuje, zároveň prináša obrovskú dávku úľavy: že je normálne nemať navarené, nevládať, byť smutný či frustrovaný. Rodičovstvo je totiž maratón, nie prechádzka.
A možno preto jej kniha pôsobí nielen ako sprievodca rodičovstvom, ale aj ako sprievodca sebaprijatím. Mnohé myšlienky totiž platia rovnako pre nepríjemný konflikt s dieťaťom, ako aj pre konflikt so sebou samým.
Prečo sa kniha O rodičovaní oplatí? Je to viacero faktov, ako:
- Úprimnosť bez moralizovania
- Láskavý tón bez idealizácie
- Vedecké základy
- Humor a otvorenosť autorky
- Široká škála odborníkov
- Zrozumiteľný jazyk aj pre unavených rodičov
Kniha končí slovami, ktoré vystihujú jej ducha:
„Objímte vašich malých ľudí… a možno im odovzdajte aj jedno ‘dikes’ za to všetko, čo vás naučili.“
A presne to robí kniha O rodičovaní – objíme vás, povzbudí a dodá pocit, že v tom nie ste sami.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis