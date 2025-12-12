Kristína Tormová odhaľuje pravdu o materstve bez filtrov – láskavú, chaotickú aj smiešnu

Žiadne dokonalé mamy, žiadne superotcovské výkony.
Len skutoční ľudia, ktorí sa učia, že rodičovstvo je krásny chaos, pri ktorom rastú nielen deti, ale aj dospelí. Kniha O rodičovaní od Kristíny Tormovej je plná rozhovorov, ktoré prinášajú „aha“ momenty, úľavu aj odhodlanie skúšať to zajtra zasa o kúsok láskavejšie.

Hneď v úvode Tormová priznáva: „Rodičovstvo je… niečo, čo sa nedá opísať. Nech vám o tom ktokoľvek a čokoľvek rozpráva, je to niečo, čo musíte zažiť.“A presne taká je aj jej kniha: nezažitá by bola polovičná. Čitateľ ju totiž vníma nielen hlavou, ale najmä srdcom.

Rozhovory stoja na vede, výskumoch a rokoch praxe odborníkov.
Tormová sa pýta na všetko, čo v rodičovstve neodmysliteľne riešime: hranice, emócie, spánok, šestonedelie, strach z vlastných chýb, či dokonca traumy z detstva, ktoré si do výchovy prenášame.

Jedným z najcennejších momentov je rozhovor s psychologičkou Jankou Zemandl, ku ktorej má autorka hlboký osobný vzťah: „Psychologička Janka Zemandl… mi rodičovanie premenila na ešte väčší zázrak.“
Práve ona opakovane pripomína dôležitosť bezpečnej vzťahovej väzby a to, že blízkosť deti nerozmaznáva – naopak, robí ich odvážnejšími: „Deti, ktoré majú skúsenosť, že ich potreby sú videné a napĺňané, sú neskôr samostatnejšie.“

Silný je aj rozhovor s lektorkou Denisou Zlevskou, ktorá krásne vysvetľuje, že deti sa učia o sebe z toho, čo počujú: „To, ako s nimi hovoríme my, sa postupne stáva tým, ako hovoria ony samy so sebou.“

A nechýbajú ani veľmi praktické postrehy: „Nepchaj sa tam, kam ťa dieťa nevolá. Keď ťa nepotrebuje, ustúp o krok a dôveruj tomu, čo si doň vložila.“

Kniha je však ďaleko od ťaživej atmosféry. Je plná humoru, často sebaironického – Tormová priznáva aj chaos, aj únavu: „Sme cirkusová rodina… naše deti nás volajú Hujerovci.“A hoci žartuje, zároveň prináša obrovskú dávku úľavy: že je normálne nemať navarené, nevládať, byť smutný či frustrovaný. Rodičovstvo je totiž maratón, nie prechádzka.

A možno preto jej kniha pôsobí nielen ako sprievodca rodičovstvom, ale aj ako sprievodca sebaprijatím. Mnohé myšlienky totiž platia rovnako pre nepríjemný konflikt s dieťaťom, ako aj pre konflikt so sebou samým.

Kristina1.jpg
Kristína Tormová. Foto: Bux.sk

Prečo sa kniha O rodičovaní oplatí? Je to viacero faktov, ako:

  • Úprimnosť bez moralizovania
  • Láskavý tón bez idealizácie
  • Vedecké základy
  • Humor a otvorenosť autorky
  • Široká škála odborníkov
  • Zrozumiteľný jazyk aj pre unavených rodičov

Kniha končí slovami, ktoré vystihujú jej ducha:
„Objímte vašich malých ľudí… a možno im odovzdajte aj jedno ‘dikes’ za to všetko, čo vás naučili.“

A presne to robí kniha O rodičovaní – objíme vás, povzbudí a dodá pocit, že v tom nie ste sami.

Milan Buno, knižný publicista

