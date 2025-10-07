Krištáľové krídlo spúšťa nominačnú kampaň pre 29. ročník: Oceňme výnimočné osobnosti Slovenska

Krištáľové krídlo, prestížne slovenské ocenenie, ktoré už takmer tri desaťročia vzdáva hold osobnostiam presahujúcim svojou prácou a tvorbou bežné hranice, otvára nominačnú kampaň pre 29. ročník. Organizátori pozývajú verejnosť, aby nominovala ľudí, ktorí svojou prácou, talentom či životným príbehom menia Slovensko k lepšiemu.
Prečo nominovať?
Krištáľové krídlo je už od svojho vzniku viac než len cena. Je symbolom hodnôt, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu – talentu, ľudskosti, tvorivosti a odvahy prekračovať hranice. Za 28 rokov ocenilo vyše 300 laureátov, ktorí sú dnes nielen uznávanými odborníkmi, ale aj inšpiráciou pre mladé generácie. Za každým Krištáľovým krídlom stojí príbeh. Príbeh odvahy, talentu, obetavosti alebo vytrvalosti. Nominovať niekoho znamená dať mu uznanie a ukázať mu, že jeho práca má význam aj za hranicami vlastného odboru. „Mnohé osobnosti by ostali skryté, keby ich na ocenenie nenavrhli kolegovia, priatelia, fanúšikovia či ľudia, ktorých sa ich práca dotkla. Krištáľové krídlo dáva verejnosti jedinečnú možnosť vyjadriť rešpekt a vďaku,“ hovoria organizátori.
Ako nominovať?
Nominácie sú otvorené do jedenástich kategórií: Výtvarné umenie, Divadlo a audiovizuálne umenie, Hudba, Populárna hudba, Šport, Medicína a veda, Publicistika a literatúra, Hospodárstvo, Filantropia, Inovácie a startupy a Mimoriadna cena. Návrh sa podáva prostredníctvom jednoduchého online formulára na webovej stránke: www.kristalovekridlo.sk/online-nominacia. Stačí uviesť základné údaje o nominovanej osobnosti a dôvod, prečo by si zaslúžila získať ocenenie. Treba si však uvedomiť, že Krištáľové krídlo nie je anketa ani súťaž popularity. O víťazoch nerozhoduje počet hlasov verejnosti, ale odborná porota zložená z uznávaných osobností a laureátov. Úlohou nominácií je otvoriť priestor pre inšpiratívne mená a životné príbehy, ktoré by si zaslúžili pozornosť. Porota následne z týchto návrhov vyberá tých, ktorí najlepšie napĺňajú hodnoty a poslanie Krištáľového krídla.
Nové tváre v porote
O laureátoch rozhoduje nezávislá porota zložená z odborníkov, umelcov, športovcov či laureátov predchádzajúcich ročníkov. Tento rok sa k nej pridávajú ďalšie výrazné osobnosti, Ján Ďurovčík, režisér, choreograf a laureát Krištáľového krídla v roku 1999, posilní porotu v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie. Tomáš YXO Dohňanský, spevák skupiny HEX a laureát Krištáľového krídla v roku 2023, bude porotcom v kategórii Populárna hudba. Porotcov v kategórii Šport doplní Veronika Vadovičová, paralympijská reprezentantka a laureátka Krištáľového krídla v roku 2024. Ďalšie mená porotcov postupne zverejňujeme na našich sociálnych sieťach a kompletnú porotu pre každú kategóriu predstavíme v októbri.
Partneri a podpora
Za silou Krištáľového krídla stoja aj partneri, ktorí podporujú jeho hodnoty a poslanie. Hlavnými organizátormi sú Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News and Media Holding. Partnermi podujatia sú COOP Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Matador Group, Respect Slovakia, Tauris, TA3 a Startitup.
Slávnostný galavečer
Vyvrcholením 29. ročníka bude galavečer, ktorý sa uskutoční v marci 2026 a prinesie vyhlásenie laureátov všetkých kategórií. Podujatie bude tradične spojené s priamym televíznym prenosom a ponúkne večer plný inšpiratívnych príbehov tých, ktorí obohacujú Slovensko svojou prácou či talentom. Krištáľové krídlo tak už tradične spojí kultúru, vedu, šport, hospodárstvo i filantropiu do jedného spoločného posolstva – oceniť tých, ktorí si to najviac zaslúžia.
