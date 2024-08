Krátke správy z letnej olympiády v Paríži

* Slovenka Gabriela Gajanová už pozná svoje súperky v rozbehu na 800 m na OH 2024 v Paríži. Úradujúca vicemajsterka Európy sa predstaví hneď v prvom zo šiestich piatkových rozbehov so štartom o 19.45 h.Najväčšími favoritkami na priamy postup do semifinále budú finalistky z Tokia 2021 Britka Jemma Reekieová (4.) a Etiópčanka Habitam Alemuová (6.). Gajanová bude bojovať o jednu z troch postupových priečok aj so svojou kolegyňou Valentinou Rosamiliovou zo skupiny švajčiarskeho kouča Louisa Heyera. Ani v prípade horšieho ako tretieho miesta nebude koniec semifinálových nádejí, všetky ďalšie bežkyne v cieli dostanú druhú šancu v sobotňajších opravách. Informoval o tom web SAZ.

* Čínsky strelec Liou Jü-kchun získal zlatú medailu na olympijských hrách v Paríži vo finále trojpolohovej ľubovoľnej malokalibrovky. Na strelnici v Chateauroux odsunul na 2. priečku Ukrajinca Serhija Kuliša, bronz získal Ind Swapnil Kusale.

* Novozélandské reprezentantky vo veslovaní Brooke Francisová a Lucy Spoorsová sa stali na OH 2024 víťazkami dvojskifu žien. Striebro si vybojovali Nicoleta-Ancuta Bodnarová a Simona Radisová z Rumunska, bronz zavesili na krk Britkám Mathilde Hodgkinsovej-Byrneovej a Rebecce Wildeovej. Mužský dvojskif ovládli rumunskí veslári Andrei-Sebastian Cornea a Marian-Florian Enache. Rumuni zvíťazili pred holandskou posádkou Melvin Twellaar a Stefan Broenink. Tretí skončili reprezentanti Írska Daire Lynch a Philip Doyle.

* Zlatú medailu v ženskej veslárskej disciplíne štvorka bez kormidelníka vybojovali Holanďanky. Tie na kanáli vo Vaires-sur-Marne triumfovali pred Britkami a Novozélanďankami. Medzi mužmi triumfovali Američania pred Novozélanďanmi a Britmi.

* Stále iba 19-ročný čínsky plavec Čan-le Pchan získal na OH v Paríži zlatú medailu na 100 m voľný spôsob v novom svetovom rekorde 46,40 s. Prekonal svoj vlastný rekordný čas z tohtoročných majstrovstiev sveta v Dauhe (46,80).V kráľovskej disciplíne plávania triumfoval pred Austrálčanom Kylom Chalmersom a Rumunom Davidom Popovicim. „Veril som, že dokážem plávať rýchlejšie ako 46,80 s a to sa aj potvrdilo. Toto je iba začiatok, je to súčasť procesu,“ uviedol Pchan pre World Aquatics.