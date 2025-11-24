KRAJ už šiesty rok podporuje slovenských včelárov

Iniciatíva, ktorá funguje už šiesty rok, pomáha rozvíjať lokálne včelnice, zachováva tradičné remeslo a prináša zákazníkom poctivý med priamo od včelárov zo Slovenska.
Med z našich úľov ako záväzok k prírode
Sieť KRAJ dlhodobo spolupracuje s overenými slovenskými včelármi naprieč regiónmi a podporuje ich prostredníctvom adopcie úľov. Vďaka tejto iniciatíve získajú vybrané včelnice ďalší dôležitý odbyt a cielenú marketingovú podporu. Medzi stabilných dodávateľov medu do slovenského reťazca patrí včelnica Šťastné včielky v katastri obce Hubina pod Považským Inovcom, známa lahodnými medmi bez prídavných látok. Nechýba ani včelárska rodinná farma Včelí kút z Vidinej, ktorá sa môže pochváliť oceneným agátovým medom s vysokou antibakteriálnou aktivitou. či ekologická včelnica Tomáša Sládečka z Veľkého Kýru, ktorý včely lieči organickými kyselinami a podpornými látkami na báze liečivých rastlín, čo posilňuje ich imunitný systém a celkové zdravie. Zároveň pre ne vysieva biopásy zložené z 20 druhov medonosných rastlín ako sú facélia, horčica, vika, ďatelina a pohánka.
Reálna pomoc včelárom
V rámci projektu má KRAJ adoptovaných stovku úľov. Každý z nich je symbolom podpory konkrétneho včelára, ktorý môže vďaka tejto spolupráci investovať do rozvoja svojho včelárstva, modernizácie spracovania medu a udržania včelstiev v náročných sezónach.
„Projekt prispel k dobudovaniu medárne a nákupu jej technologického vybavenia,“ hovorí Tomáš Sládeček z ekologickej včelnice Greenbees vo Veľkom Kýre, ktorý svoje včely lieči organickými kyselinami a využíva prírodné podporné látky. Aj Branislav Jurčo zo včelnice Šťastné včielky z Hubiny pod Považským Inovcom oceňuje konkrétny prínos spolupráce: „Vďaka projektu sme si mohli zakúpiť technológiu, ktorá nám uľahčuje prácu pri spracovaní medu napríklad plničku medu či sušičku peľu. Zároveň nám projekt pomohol zviditeľniť sa a dostať naše medy k zákazníkom reťazca.“
Podpora v regiónoch
Podpora KRAJa smeruje aj do vzdelávania novej generácie včelárov. Reťazec spolupracuje so Strednou odbornou školou pod Bánošom v Banskej Bystrici, kde sa ako na jedinom mieste na Slovensku vyučuje odbor včelárstvo. Domáci reťazec dlhodobo prispieva na rozvoj a výučbu, ktorá je priamo prepojená s praxou. „Spolupráca so sieťou KRAJ nám pomáha prezentovať pravý slovenský med zákazníkom a udržať primeranú cenu pre včelárov,“ dopĺňa Pavel Filo zo vzdelávacej ustanovizne a dodáva, že o štúdium na strednej odbornej škole má záujem približne 60 deviatakov ročne. O kurzy pre začínajúcich včelárov z radov dospelých je ešte vyšší dopyt, pričom dosahuje 80 prihlášok ročne.
Včelári zároveň potvrdzujú, že projekt im prináša stabilitu aj v čase, keď včelárstvo čelí viacerým výzvam – od výkyvov počasia až po tlak lacných dovozov. „Najkritickejšie je udržať zdravé včelstvá a zároveň zvládnuť ekonomický tlak. Vďaka projektu sa kvalitný slovenský med dostáva priamo od včelára k zákazníkovi,“ hovorí Ondrej Gajdoš z rodinnej farmy Včelí kút z Novohradu.
Agátový, lipový aj pastovaný med na pultoch KRAJa
Tohtoročná sezóna priniesla do predajní KRAJ pestrú paletu slovenských medov. Zákazníci tu nájdu agátový med z oblastí Novohradu a Veľkého Kýra, pastovaný kvetový a lipový med od Šťastných včielok, ako aj agátový med zo Strednej odbornej školy pod Bánošom, pričom študenti na zimné obdobie tiež pripravujú lesný med. Všetky medy sú 100 % prírodné, bez prídavných látok, jasne označené ako slovenské a dostupné v typických hranatých pohároch v každej predajni KRAJ.
„Naším cieľom je dlhodobo podporovať lokálnych včelárov priamo v regiónoch, pomáhať im rozvíjať ich prácu a zároveň prinášať zákazníkom istotu pôvodu a kvality. Každý pohár slovenského medu, ktorý si zákazník kúpi, predstavuje podporu konkrétneho včelára a jeho úľov,“ hovorí o CSR projekte Med z našich úľov Peter Vanek, marketingový manažér predajní KRAJ. „Pre včelárov zabezpečujeme vlastný marketing branding v typických hranatých pohároch so sviežou rozpoznateľnou grafikou a investujeme do silnej marketingovej podpory, či už v letákoch alebo na sociálnych sieťach.“ Projekt Med z našich úľov sa tak za roky svojej existencie stal symbolom spojenia tradície, regionálnej spolupráce a zodpovedného prístupu k prírode.
Informačný servis