Košice vyhrali 7. zápas a postúpili do finále, v celej sérii podľa trénera Michaloviec rozhodovali detaily (video)

Hokejisti HC Košice zvrátili nepriaznivý stav v sérii semifinále play-off Tipos extraligy proti hráčom HK Dukla Ingema Michalovce a zahrajú si o deviaty majstrovský titul v histórii. „Ocelari“ v stredajšom rozhodujúcim siedmom dueli zdolali na domácom ľade Zemplínčanov 3:1 a v sérii uspeli 4:3 na zápasy. Vo finále play-off hrali doposiaľ 15-krát, no naposledy ešte v roku 2015, keď získal svoj zatiaľ posledný titul.

Rozhodol gól v oslabení

Košičanov poslal v stredajšom stretnutí v Steel aréne do vedenia Marek Slovák v desiatej minúte. Hostia vyrovnali stav v 35. minúte zásluhou Dávida Buca, no o necelé dve minúty neskôr skóroval kanadský útočník Brett Pollock vo vlastnom oslabení a obnovil náskok domáceho tímu.

Triumf Košíc a postup do finále spečatil v záverečnej minúte zápasu Marek Bartánus strelou do prázdnej bránky. Gólman Dominik Riečický prispel k víťazstvu 31 zákrokmi, jeho náprotivok Stanislav Škorvánek čelil 21 strelám.

„Bol to nervózny zápas. V prvých dvoch tretinách sme boli pod veľkým tlakom. Našťastie, využili sme naše príležitosti, čo sme v predošlom zápase nedokázali. Nemali sme tých šancí veľa, ale keď už prišli, tak sme ich premenili,“ zhodnotil rozhodujúco súboj košický tréner Dan Ceman vo videu na webe RTVS.

Jeho zverenci nevyužili v celej semifinálovej sérii ani jednu početnú výhodu, napriek tomu otočili stav z 2:3 na 4:3 na zápasy.

Rozhodovali detaily a špeciálne formácie

Michalovčania sa nedočkali ani na druhý pokus premiérovej účasti v extraligovom finále play-off, v roku 2021 podľahli v semifinále HK Poprad 2:4 na zápasy.

Potrápili však víťazov základnej časti, aj keď v nej skončili až ôsmi a museli absolvovať predkolo proti HK Dukla Trenčín (3:2). Vo štvrťfinále potom vyradili obhajcov titulu z klubu HC Slovan Bratislava (4:2). V semifinále proti Košiciam prehrali prvé dva duely vonku a potom zvíťazili trikrát za sebou, no nevyužili finálový mečbal na domácom ľade.

„Myslím si, že sme odohrali výborný zápas a náš najlepší v sérii. Hlavne v prvej tretine sme hýrili pohybom, efektívne sme napádali a vytvárali sme si gólové šance. Škoda, že sme nedali aspoň jeden gól, kým prišli vylúčenia. V druhej tretine sme ešte viac tlačili a mali sme ďalšie šance, ale strelili sme iba jeden gól. Rozhodujúce bolo to, že sme nevyužili ani jednu z ôsmich presiloviek. Súperi excelentne bojovali a v tretej tretine nám takmer nič nedovolili. Je frustrujúce, že sme nezvíťazili, no Košice postúpili zaslúžene. V celej sérii rozhodovali detaily a špeciálne formácie. Odchádzame však so vztýčenou hlavou,“ povedal kouč „líšok“ Peter Kúdelka na pozápasovej tlačovej konferencii.