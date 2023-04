Košičania nespečatili zisk titulu, Zvolenčanom vo 4. finále Tipos extraligy pomohli aj využité presilovky (video)

Už v piatok sa mohla skončiť sezóna 2022/2023 slovenskej Tipos extraligy, boj o Pohár Vladimíra Dzurillu však pokračuje.

Hráči Košíc po troch finálových dueloch viedli v sérii hranej na štyri víťazstvá nad Zvolenčanmi už 3:0 a prípadným piatkovým úspechom mohli spečatiť zisk deviateho domáceho titulu v ére samostatnosti.

Pod Pustým hradom však zverenci trénera Petra Oremusa nepripustili koniec série a sezóny, zvíťazili 5:2 a pred sebou tak majú minimálne ešte jeden duel.

Atraktívny piaty zápas

Po bezgólovej prvej tretine štvrtého duelu finále sa ujali vedenia domáci zásluhou presilovkového presného zásahu Shana Hannu, no na opačnej strane odpovedal vyrovnaním Jens Ollson. Na góly Dávida Mudráka a Petra Zuzina hostia reagovali zásahom Matúša Havrilu, no v tretej tretine Carter Turnbull upravil na 4:2 a bodku za duelom dal zásah zvolenského kapitána Mareka Viedenského do prázdnej bránky.

„Dlho mi to nechcelo padnúť a našťastie som trafil aspoň do prázdnej. Ja som však hlavne rád, že sme vyhrali. Dali sme do toho srdiečko a konečne nám padli góly. Konečne sme si pomohli aj presilovými hrami a verím, že sme to už zlomili. Myslím si, že pre divákov to bol veľmi atraktívny zápas,“ komentoval Viedenský podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Janus vystriedal Riečického

Hosťujúci kouč Dan Ceman po treťom inkasovanom góle, druhom v rozpätí jedenástich sekúnd, siahol k výmene brankárov a Dominika Riečického nahradil Jaroslavom Janusom. „Nesúviselo to s jeho výkonom. Nechytal zle, ale potrebovali sme zmeniť momentum zápasu. Bolo to iba o tom,“ komentoval košický kormidelník.

Cemana prehra sklamala: „V prvej tretine bol súper aktívnejší a rýchlejší. Domáci ukázali odhodlanie vyhrať zápas, v ktorom hrali s nožom na krku. Bolo tam aj pár sporných verdiktov, ale nevyhovárame sa. Toto sa stáva aj v NHL a iných ligách a sú veci, ktoré neviete ovplyvniť. Musíme hrať lepšie a mať lepší začiatok. V domácom zápase chceme ukázať väčšie odhodlanie vyhrať. Toto jednoducho nebol náš najlepší výkon, ale zo Zvolena si vezieme jedno víťazstvo a to je dobrá pozícia. Pred štartom série by sme takýto vývoj určite brali.“

Jedno zaváhanie Košičanov nezlomí

Zvolenskí hokejisti mali pred piatkovým duelom „nôž na krku“. „Uvedomovali sme si, že teraz už musíme iba víťaziť. Z našej strany to bol výborný zápas a zásluhou kvalitnej organizácie hry sme konečne strelili viac gólov. Hráme proti kvalitnému súperovi a presadzuje sa ťažko. Teraz to vyšlo a premietlo sa to do pozitívneho výsledku,“ povedal domáci kormidelník Oremus.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa kapitána „oceliarov“ Michala Chovana jedno zaváhanie Košičanov nezlomí a nepokazí im dobrú náladu v šatni. „Stále ideme krôčik po krôčiku a nepozeráme sa na to, aký je stav série. S tým do toho pôjdeme aj v nedeľu,“ zhodnotil 35-ročný zvolenský odchovanec podľa HockeySlovakia.sk.

Piaty duel finálovej série je na programe v Košiciach v nedeľu 23. apríla o 18.00 h. Ak sa o majstrovi opäť nerozhodne, hrať sa potom bude v utorok 25. apríla vo Zvolene a ak ani potom nebude známy šampión, sezónu ukončí siedme stretnutie finále opäť v Košiciach vo štvrtok 27. apríla.