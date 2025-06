Korčok kritizuje USA: Je neprijateľné, aby sa konflikt na Ukrajine urovnal na úkor jej teritoriálnej integrity - VIDEO

Zdá sa, že sa vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom posunuli na novú úroveň. Ako hodnotí tieto výrazné zmeny najmä vzhľadom na ďalšiu podporu Ukrajiny, sme sa pýtali bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (Progresívne Slovensko).

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio nedávno zablahoželal Ruskej federácii k štátnemu sviatku – Dňu Ruska, súčasne potvrdil záväzok USA ku konštruktívnej spolupráci. Ukrajina sa voči gestu ostro ohradila. Následne ruský prezident Vladimir Putin 14. júna zablahoželal Donaldovi Trumpovi k jeho 79. narodeninám.

Politika appeasementu je neprijateľná

„Je to zmena zahraničnej politiky Spojených štátov,“ okomentoval správu o posune americko-ruských vzťahov exminister zahraničia Korčok. „Hovoríme to my, ktorí sme presvedčení o tom, že európsko-americké spojenectvo je absolútne kľúčové, ale treba vidieť realitu takú, aká je,“ doplnil ďalej.

„Hovoríme o tom od začiatku, bude to aj na úkor záujmov Spojených štátov, ak pristúpia k politike appeasementu, teda toho, že by sa celý konflikt mal urovnať a ruská agresia na úkor Ukrajiny a jej teritoriálnej integrity a celistvosti. Toto je niečo, čo je neprijateľné,“ vyhlásil Korčok.

„Spojené štáty sú kľúčový spojenec Slovenskej republiky a Európy. O chvíľu je tu samit NATO, ktorého kľúčovou úlohou je to, aby Spojené štáty zostali plnohodnotnou politickou a vojenskou súčasťou v aliancii, ale zase veci treba pomenovávať pravými menami a tie sú také, že to je vážna zmena v zahraničnej politike Spojených štátov a je to aj vážna prekážka toho, aby sme so Spojenými štátmi spolupracovali na ďalších dôležitých bezpečnostných výzvach,“ vysvetľoval ďalej exminister zahraničných vecí.

Celé vyjadrenie Ivana Korčoka si pozrite vo videu:

Príležitosť pre Európanov

„Dovolíme si toto označiť, teda aj postoj Spojených štátov voči ruskej agresii za niečo, čo je zlomové v našom vzťahu. Zároveň to vnímam ako príležitosť pre nás, pre Európanov urobiť oveľa viac pre to, aby sme boli samostatnejší, aby sme boli akcieschopní, pretože, bohužiaľ ako to povedal aj prezident Trump, Ukrajina je niekde vzdialená, ale pre Slovensko je Ukrajina našim najbližším susedom. Toto sa bytostne dotýka občanov Slovenskej republiky, tu kompromisy robiť nemôžeme,“ vyhlásil Korčok.

Korčok na blížiacom sa samite NATO považuje za veľmi dôležité mať otvorenú debatu so Spojenými štátmi, aby transatlantické spojenectvo zostalo naďalej pevné. Podľa slov exministra zahraničia je to aj záujem Spojených štátov.