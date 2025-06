Kooperačná rada UMR Košice schválila na 14 investičných zámerov viac ako 11 miliónov eur z eurofondov

Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila na 14 investičných zámerov viac ako 11 miliónov eur z eurofondov. Informovalo o tom mesto Košice. Ako priblížil primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), ďalšie tri zámery v hodnote temer troch miliónov eur museli byť opätovne schválené kvôli zmenám v projektoch. Doplnil, že osem investícií bude realizovaných v Košiciach, zvyšných deväť v okolitých partnerských obciach.

Skvalitňovanie školských zariadení

„Veľmi ma teší, že naša Kooperačná rada UMR výborne funguje, keď spolu s Trnavou patríme medzi najlepších na Slovensku pri schvaľovaní projektových zámerov,“ vyzdvihol. Dodal, že na tomto zasadnutí Kooperačnej rady UMR Košice sa venovali najmä skvalitňovaniu škôl a školských zariadení, a tiež zeleným projektom.

„Schválili sme viaceré investície na zníženie energetickej náročnosti, fotovoltaiku a vodozádržné opatrenia, či projekt na inteligentné rozhodovanie a prepájanie dát v meste,“ ozrejmil.

Ako uviedol vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa košického magistrátu Richard Dlhý, úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia ich projektových zámerov.

Zníženie energetickej náročnosti

Poniektoré z aktuálne schválených investícií by sa mohli začať realizovať už koncom tohto roka, ostatné v budúcom roku. Pri väčšine z nich by 85 percent financií malo pochádzať z eurofondov, ostatok z príspevku zo štátneho rozpočtu alebo spolufinancovania žiadateľa.

Najväčšia čiastka, a to 4,4 milióna eur by mala smerovať na projekt zníženia energetickej náročnosti Centra voľného času Domino. Vyššie čiastky tiež Kooperačná rada UMR Košice schválila aj na zníženie energetickej náročnosti MŠ Hečkovej v Košiciach, a to viac než 1,8 milióna eur, a na rekonštrukciu jedálne na MŠ a ZŠ Želiarskej. V tomto prípade ide o vyše 1,64 milióna eur.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ako uviedlo mesto Košice, na mestskom magistráte sa zišli zástupcovia vedenia mesta, mestských častí a ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie. Išlo o tretie tohtoročné zasadnutie Kooperačnej rady UMR Košice.

„V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja EFRR. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR, doposiaľ sa ich uskutočnilo desať. Na schválené investície sa k dnešnému dňu vyčlenilo takmer 138 miliónov eur, z eurofondov je na ich financovanie vyčlenených 116,5 milióna eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov. To predstavuje 87 percent disponibilných zdrojov alokácie Kooperačnej rady UMR Košice. Niektoré najviac pripravené projekty sa už realizujú, resp. sa už na ukončilo ich verejné obstarávanie a v lete sa začne aj so samotnými stavebnými prácami,“ priblížila samospráva.