Kontroverzná bitka muža so ženou. Súboj spoznal víťaza už po troch sekundách - VIDEO

Veľký záujem vzbudil zápas na podujatí Redneck Fight v Brne, kde podľa pravidiel K-1 bojovala žena proti mužovi. Celé to trvalo iba tri sekundy.

„Súboj muža so ženou ma prekvapil len v tom, že som si myslel, že bude trvať dlhšie,“ povedal organizátor podujatia Zdeněk Pernica.

Postavili sa proti sebe Joelle Taharapyová a James Smolka, píše web kaocko.cz.

„Ľudia na mieste reagovali pozitívne, všetkých to zaujalo, všetci sa tešili a jediné negatívne reakcie som videl v niektorých diskusiách, ale s tým som počítal,“ uviedol Pernica.

„Pokiaľ ide o ďalšie zápasy dievčat proti chlapcom, neplánujeme to. Joelle vypadla súperka, na poslednú chvíľu sme žiadnu nezískali a jej tím povedal, že sa postaví mužovi,“ dodal organizátor s tým, že keby bola Holanďanka Taharapyová v nebezpečenstve, nedovolil by, aby sa to celé uskutočnilo.

Možno prekvapivo sa víťazkou stála práve holandská bojovníčka. Presne miereným kolenom do oblastí genitálií Smolku ukončila súboj už po troch sekundách od jeho začiatku.

Protivník okamžite putoval na zem, kde dlhý čas kľačal a rozhodca nariadil ukončiť tento zápas.