Vykurovanie tepelnými čerpadlami: Odhalili sme najčastajšie mýty (rozhovor)

Tepelné čerpadlá sa čoraz viac dostávajú do popredia ako moderný a ekologický spôsob vykurovania. Napriek tomu okolo nich stále koluje množstvo poloprávd a mýtov, ktoré môžu odradiť potenciálnych záujemcov. Sú naozaj drahé? Fungujú aj v tuhých zimách? A je ich údržba náročnejšia než pri klasických kotloch? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali v rozhovore s odborníkom.

Vykurovanie tepelnými čerpadlami je téma, ktorá rozdeľuje názory. Jedni ich považujú za technológiu budúcnosti, iní sú skeptickí a neveria v ich efektivitu či návratnosť. Pravdou však je, že mnohé obavy vychádzajú zo zastaraných alebo nepresných informácií, ktoré sa šíria medzi ľuďmi ako neoverené fakty. V mnohých prípadoch sú výsledkom zlých skúseností, nesprávnej inštalácie alebo nedostatočného pochopenia princípu fungovania tejto technológie.

O mýtoch v súvislosti s tepelnými čerpadlami sme sa rozprávali so špecialistom Jaroslavom Urdzikom, obchodným riaditeľom firmy Epitrend, ktorý sa venuje problematike vykurovania už niekoľko rokov. Vo svojich výpovediach vysvetľuje, prečo sa tepelné čerpadlá stali jedným z najefektívnejších spôsobov vykurovania a aké výhody môžu priniesť domácnostiam aj firmám, takisto vyvracia najčastejšie mýty, ktoré súvisia s touto tematikou.

Foto: https://epitrend.sk/

V našom rozhovore sa dozviete:

Čo sú to tepelné čerpadlá a na akom princípe fungujú

Aké sú najčastejšie mýty a prečo vznikajú

Aká je skutočná návratnosť investície do tepelného čerpadla

Či fungujú spoľahlivo aj v extrémnych zimných podmienkach

Ako je to s hlučnosťou, údržbou a životnosťou tejto technológie

Pre koho je tepelné čerpadlo ideálnym riešením a komu sa nevyplatí

Mohli by ste nám v krátkosti vysvetliť, čo sú to tepelné čerpadlá a na akom princípe fungujú?

Tepelné čerpadlá využívajú ako zdroj energie teplotu okolia – vzduchu, zeme, podzemnej vody oproti plynovým kotlom, ktorých zdrojom energie je zemný plyn.

V posledných rokoch sa o tepelných čerpadlách veľa hovorí, ale stále existuje veľa nepresností a mýtov. Prečo si myslíte, že je táto téma taká kontroverzná?

Väčšina mýtov a nepresností vzniká z informácií z 3. ruky, teda od ľudí, ktorí „počuli“ že niekomu to nefunguje, teda nemajú vlastnú skúsenosť s aplikáciou tepelných čerpadiel, prirovnal by som to k zatracovaní elektrických áut ľudmi, ktorí ich nikdy nešóferovali.

Často sa hovorí, že tepelné čerpadlá sú budúcnosťou vykurovania. Aký je ich reálny potenciál v porovnaní s tradičnými spôsobmi vykurovania, ako je plyn alebo tuhé palivá?

Tuhé palivá boli v minulosti ľahko dostupné a relatívne lacné. Dnes sú ceny týchto palív vysoké a rovnako možnosti ich získania sa výrazne zredukovali. Otázka plynu a jeho dostupnosti nie je asi problémom, skôr ide o jeho reálnu (nedotovanú) cenu, ktorá by zreálnila skutočné náklady na vykurovanie plynom. Samozrejme, že v prípade plynofikovanej obce je výmena za tepelné čerpadlo nenávratná.

Jedným z najčastejších mýtov je, že tepelné čerpadlá sú príliš drahé a nevyplatia sa. Ako to vyzerá v skutočnosti?

Závisí to od aplikácie, kde sa tepelné čerpadlá inštalujú. Je rozdiel, ak tepelné čerpadlo je inštalované do rodinného domu s radiátormi a úplne iná pridaná hodnota (teda aj ich návratnosť či úžitková hodnota) je v prípade rodinného domu s podlahovým vykurovaním a stropným chladením, kde tepelné čerpadlo poskytuje tepelným komfort 10 mesiacov v roku.

Existujú dotácie alebo finančné stimuly, ktoré môžu pomôcť pri financovaní tejto technológie?

Áno, projekt „Zelená domácnostiam“ funguje na Slovensku už viac ako 10 rokov. Podpora je určená príspevkom na kW inštalovaného výkonu a dnešné maximálne príspevky sú vo výške od 1500 do 4300 Eur. V Prípade menších inštalácií do 10-12 kW je tak úspora domácnosti vo výške 30-40 %, čo je už významná časť investície.

Veľa ľudí sa obáva, že tepelné čerpadlá nefungujú v silných mrazoch. Aká je ich reálna účinnosť v nízkych teplotách?

Musíme rozlišovať medzi najčastejšie inštalovanými tepelnými čerpadlami vzduch-voda, kde výkon v zimnom období výrazne klesá a dosahuje účinnosť 1:2,5 a medzi zemnými tepelnými čerpadlami, kde teplota je konštantná a vtedy je účinnosť tepelného čerpadla celoročne stabilná 1:4,0

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Je pravda, že tepelné čerpadlá nemôžu úplne nahradiť tradičné vykurovacie systémy?

V 90% sú schopné nahradiť štandardné systémy, resp. Zdroje vykurovania. Existujú výnimky, kedy potrebujú jednotlivé prevádzky (výrobné fabriky…) výstupné teploty cez 80 stupňov Celzia, kde výkon tepelného čerpadla je už výrazne obmedzený vrátane účinnosti. Avšak vo všeobecnosti sú existujúce zdroje zameniteľné pri rekonštrukcii vykurovania.

Niekto tvrdí, že tepelné čerpadlá majú krátku životnosť a často sa kazia. Aká je ich reálna životnosť pri správnej údržbe?

Najstaršie inštalácie tepelných čerpadiel na Slovensku sú okolo 18-20 rokov. Zo skúseností s viac ako 1000 inštaláciami tepelných čerpadiel za 14 rokov vyplýva, že až 99,5 % z nich funguje bez vážnych porúch. To znamená, že iba približne 5 z 1000 tepelných čerpadiel malo problém do 15 rokov. Inými slovami, tepelné čerpadlá sú veľmi spoľahlivé a poruchovosť je minimálna.

Je pravda, že tepelným čerpadlám je potrebné venovať oveľa viac údržby ako plynovému kotlu?

Pri ročnej pravidelnej prehliadke je rozsah aj finančná náročnosť rovnaká – pokiaľ máme správne informácie z trhu o cenách prehliadok pri plynových kotloch. Ceny sú v rozmedzí 80 – 160 Eur.

Hovorí sa, že tepelné čerpadlá sú hlučné a môžu rušiť susedov. Ako je to s hlučnosťou moderných jednotiek?

Zemné tepelné čerpadlá problém s hlučnosťou neriešia, to je jedna z ich silných výhod. Pri tepelnom čerpadle vzduch-voda je vždy dôležité umiestniť vonkajšiu jednotku čo najďalej od obytných miestností, s dostatočným priestorom pred jednotkou. Avšak najtichšie monoblokové jednotky majú hlučnosť pod 30 dB, čo je hlučnosť okolitého prostredia.

Na čo si treba dať pozor pri výbere miesta, kde bude tepelné čerpadlo umiestnené?

Okolitá zastavanosť pozemku, prístup k vonkajšej jednotke, vzdialenosť od vnútornej jednotky, typ plotu, skladba strechy … Takže tých parametrov je niekoľko.

Niektorí ľudia tvrdia, že tepelné čerpadlá nie sú vhodné pre staršie domy. Je to pravda?

Ak som vymenil staré okná za nové, dom som zateplil, inštaláciou tepelného čerpadla nič nepokazím. Práve naopak, teplotný komfort bude vyšší pri nižších výstupných teplotách ako s plynovým vykurovaním

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Je pravda, že inštalácia tepelného čerpadla je komplikovaná a zdĺhavá?

Pri novostavbe je inštalácia hydraulickej a elektrickej časti v rozsahu 2-3 dni. V prípade rekonštrukcie musíme prirátať ešte 1 deň navyše na demontáž pôvodnej strojovne a prípravu vývodov pre inštaláciu tepelného čerpadla.

Niektorí kritici tvrdia, že tepelné čerpadlá nie sú až také ekologické, ako sa prezentuje. Aká je realita?

Ak berieme do úvahy napríklad plynové vykurovanie a aplikáciu tepelného čerpadla, tak iba ročná úspora CO2 – je viac ako 65 %.

Môže kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltiky ešte viac zvýšiť energetickú efektívnosť domácnosti?

Je to ideálny scenar, kedy inštaláciou FVE a jej použitím v kombinácii s tepelným čerpadlom dosahujeme maximálne využitie OZE pre domácnosti. Hoci aj nočným blokovaním kompresora na tepelnom čerpadle, v letnom režime chladením domu, prípadne nabíjaním zásobníka teplej vody.

Hovorí sa, že tepelné čerpadlá sú v lete nevyužiteľné. Existujú modely, ktoré dokážu aj chladiť?

Vo všeobecnosti platí, že všetky tepelné čerpadlá majú aj funkciu chladenia, avšak nie všetky domy majú odovzdávacie systémy, ktorými by dodávali chlad do domu. Teda ak tepelné čerpadlo vyprodukuje chlad, musí ho odovzdať buď to stropných chladiacich systémov – temperovaných jadier, sadrokartónových chladiacich systémov, stenových prvkov, alebo do fan-coilových jednotiek (pripomínajúcich vnútorné klimatizačné jednotky). V prípade starších domov s radiátormi je táto možnosť nepoužiteľná, v prípade novostavieb sa už distribučný systém chladenia aplikuje pri výstavbe rodinného domu.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Aké faktory by mal človek zvážiť pred kúpou tepelného čerpadla, aby urobil správne rozhodnutie?

Aby mal človek najväčší úžitok z tepelného čerpadla – teda aby s ním vedel pokryť potrebu prípravy teplej vody, vykurovania a ideálne aj chladenia, či prípravy bazénovej vody. Ďalším faktorom je aj lokalita a vonkajšie výpočtové teploty, ktoré jednotlivé tepelné čerpadlá zvládajú lepšie alebo horšie.

Aké najčastejšie chyby robia ľudia pri výbere alebo inštalácii tepelného čerpadla? Čomu by sa mali vyhnúť?

Rozhodujú sa primárne podľa výslednej ceny, bez toho, aby vedeli vyhodnotiť jednotlivé cenové ponuky komplexne, teda či obsahujú inštaláciu vrátane napojenia na vodu, vykurovanie, zásobník teplej vody, čerpadlové skupiny na vykurovanie a chladenie, alebo je to iba dodávka tepelného čerpadla so základným pripojením.

Pri inštalácii zákazník väčšinou nevie odsledovať kvalitu prevedenia inštalácie a preto až následný prípadný servis odhaľuje nedostatky so samotnou inštaláciou.

Hlavne by som sa vyhýbal firmám, ktoré nevidia v ničom problém, vedia všade osadiť vonkajšie jednotky, neriešia prestupy, ochranné prvky …

Pre koho tepelné čerpadlo naozaj nie je najlepšia voľba?

Ak mám starší rodinný dom s existujúcou plynovou prípojkou, kde neplánujem žiadnu obnovu obálky budovy (výmena okien, zateplenie strechy či stien). Vtedy je najlepšie vymeniť starý plynový kotol za nový.