Supercelárne búrky: Hrozba, ktorá v Európe narastá. Ako sa na ňu pripraviť?

Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Foto: ilustračné, Getty Images
Európa Správy Enviro z lokality Európa

Podľa portálu Euronews Európu čoraz častejšie sužujú extrémne búrky, no nie všetky sú rovnaké. Supercelárne búrky patria medzi najnebezpečnejšie atmosférické javy, ktoré prinášajú krúpy veľké ako tenisové loptičky, ničivé vetry a výdatné zrážky. Nový výskum ukazuje, že v dôsledku klimatickej zmeny ich môže byť už čoskoro oveľa viac – a to najmä v alpskom regióne.

Tým, že Európu čoraz častejšie zasahuje extrémne počasie, vedci sa intenzívne venujú výskumu mimoriadne ničivých búrkových javov — supercelárnych búrok. Nová štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom časopise Science Advances odhaľuje, že klimatická zmena prispieva k ich zosilňovaniu, najmä v alpskom regióne a častiach strednej a východnej Európy.

Vedci varujú: ak sa globálna teplota zvýši o 3 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím, výskyt supercelárnych búrok na severnej strane Álp by mohol vzrásť až o 50 %. Tieto búrky už dnes patria medzi najničivejšie poveternostné javy v Európe a spôsobujú prudký nárast poistných škôd.

Čo je to supercelárna búrka?

Na rozdiel od bežných búrok majú supercelárne búrky v sebe rotujúci stĺpec vzduchu — mezocyklón, ktorý im dáva ich silu a výdrž. Kým bežná búrka trvá len niekoľko desiatok minút, supercela môže zúriť celé hodiny a zasiahnuť obrovské územie.

Vzniká vtedy, keď sa pri zemi nachádza teplý a vlhký vzduch, zatiaľ čo vo vyšších vrstvách atmosféry je vzduch chladnejší. Navyše je dôležité aj to, aby vietor menil smer a silu s nadmorskou výškou — takéto podmienky spôsobujú atmosférickú nestabilitu a otvárajú dvere pre vznik supercely.

Najčastejšie sa objavujú v letných mesiacoch a prinášajú ničivé vetry, obrovské krúpy a prívalové dažde. Hoci sú v Európe pomerne zriedkavé, spôsobujú výraznú časť škôd spojených s búrkami.

supercela, búrka
Foto: SITA Foto: Martin Benko, www.facebook.com

Rastúce riziko škôd 

Podľa štatistík sa v posledných rokoch výrazne zvýšil počet poistných nárokov v dôsledku silných konvektívnych búrok — vrátane superciel, veterných smrští a krupobití. V roku 2023 boli tieto búrky najdrahším typom prírodných katastrof na svete, s poistenými škodami vo výške takmer 55 miliárd eur.

Aj keď sú supercely v Európe menej časté, ich lokálne dopady bývajú zdrvujúce. V júni zasiahla obec L’Hôpital-le-Grand vo Francúzsku supercela, ktorá priniesla krúpy s priemerom až 6 cm, ničila budovy a autá. O pár týždňov neskôr zničila ďalšia supercela časť Talianska — vietor dosahoval rýchlosť takmer 100 km/h, padali stromy, poškodili sa plodiny aj železničná doprava.

Tornado beneath a supercell thunderstorm
Foto: ilustračné, Getty Images Foto: Getty images

Ako vedci sledujú supercely v Európe?

Doteraz bolo sledovanie supercelárnych búrok v Európe komplikované — hlavne kvôli rozdielnym radarovým systémom v jednotlivých krajinách. Vedci z Univerzity v Berne preto vytvorili vysokorozlišovací simulačný model, ktorý v spolupráci s ETH Zürich detailne mapuje vývoj búrok pomocou digitálnych techník.

Výsledky ukázali, že Alpy sú horúcim miestom výskytu superciel — priemerne ich na severnej strane pohoria zaznamenajú 38 ročne, na južnej strane až 61.

Pri globálnom oteplení o 3 °C by sa počet supercelárnych búrok v tomto regióne mohol zvýšiť až o polovicu — s výrazným dopadom na Švajčiarsko, Rakúsko, severné Taliansko a južné Nemecko. Naopak, na Pyrenejskom polostrove a juhozápade Francúzska by ich výskyt mohol klesnúť.

Lightning bolts strike from a sunset storm
Foto: ilustračné, Getty Images

Čo nás čaká v budúcnosti?

Výskumníci odhadujú, že v celej Európe by sa výskyt supercelárnych búrok mohol zvýšiť o 11 %. Regionálne rozdiely ukazujú, ako rôzne môže klimatická zmena zasiahnuť jednotlivé časti kontinentu.

Záver štúdie je jasný: Európa sa musí pripraviť na častejšie a silnejšie extrémne poveternostné javy. Je nevyhnutné prispôsobiť infraštruktúru, poľnohospodárstvo, záchranné služby aj poistný systém, aby dokázali čeliť novým výzvam.

Beautiful lightning during a thunderstorm at night in a forest that caused a fire, against a dark sky with rain
Foto: ilustračné, Getty Images
Okruhy tém: Európa Extrémne počasie Klimatické zmeny Počasie supercely
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk