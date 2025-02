Pobaltské štáty úplne ukončili svoju energetickú závislosť od Ruska

Litva, Lotyšsko a Estónsko síce už dlhšie neodoberali elektrinu z Ruska, no stále boli technicky prepojené so sieťou z čias Sovietskeho zväzu. Odpojenie síce zvyšuje ich závislosť od podmorských káblov, no pobaltské štáty tvrdia, že tento krok zvyšuje ich bezpečnosť. Opatrenia na ochranu kritickej infraštruktúry boli okamžite posilnené, pričom región očakáva možné hrozby zo strany Ruska, uvádza nemecký Tagesspiegel.

Pobaltské štáty odpojili elektrickú sieť od Ruska

Približne tri roky po ruskom útoku na Ukrajinu pobaltské štáty odpojili svoju elektrickú sieť od Ruska. „Odpojenie od Ruska nás nerobí zraniteľnými,“ povedal pre agentúru Reuters litovský minister energetiky Žygimantas Vaičiūnas. „Naopak, je to pre nás bezpečnejšie.“

Prepojenie s Poľskom

Cez víkend bol prenos elektriny presmerovaný na poľskú sieť, a tým aj na európsky systém. Lotyšsko, Litva a Estónsko už nejaký čas neodoberajú elektrinu z Ruska, avšak sieť vybudovaná v 50. rokoch minulého storočia stále spájala bývalé sovietske republiky v regióne a bola naďalej využívaná.

Prvé plány na oslobodenie sa od energetickej závislosti vznikli po anexii Krymu Ruskom. V poslednom čase úsilie zrýchlili incidenty spojené s poškodením energetických a dátových liniek cez Baltské more do susedných krajín, za ktoré bola pripisovaná zodpovednosť Rusku. Tri pobaltské štáty do tohto procesu investovali celkovo 1,6 miliardy eur, prevažne z fondov EÚ.

Foto: SITA.sk Foto: SITA/Milan Illík

Nové závislosti a bezpečnostné opatrenia

Odpojenie od Ruska však robí pobaltské štáty závislejšími od podmorských káblov. „V tejto situácii hrozby nezmiznú, sú očakávané,“ uviedol minister energetiky Vaičiūnas s odkazom na Rusko. „Pripravujeme sa na všetky eventuality, vrátane extrémnych scenárov. A máme plány na zvládnutie rizík.“

Pre EÚ zmena znamená, že bude musieť čeliť prípadným narušeniam. „Spojenie medzi Poľskom a Litvou je absolútne kľúčové,“ povedal hovorca poľského prevádzkovateľa siete PSE.

„Budeme ho chrániť za každú cenu.“ Poľsko aj pobaltské štáty už nasadili do regiónu námorné jednotky, vrtuľníky a elitné policajné zložky. Litovská armáda začala cvičenia na ochranu elektrického vedenia.

Čo bude s enklávou Kaliningrad?

Na druhej strane bude ovplyvnená aj ruská enkláva Kaliningrad, ktorá bude musieť byť zásobovaná cez tzv. ostrovnú sieť bez akéhokoľvek vonkajšieho prepojenia. Rusko investovalo približne jednu miliardu eur do tejto siete a niekoľkých nových plynových elektrární v regióne.

Napätá atmosféra v pobaltských štátoch sa odráža aj v náraste predaja naftových generátorov. V Estónsku sa predaj zvýšil desaťnásobne. „Výpadky elektriny sú veľmi nepravdepodobné, ale pripravte sa na krátkodobé odstávky,“ varovala estónska vláda.