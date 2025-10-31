Hurikán Melissa trhal rekordy a bude smerovať k Európe. Čo to pre nás znamená?

Hurikán Melissa, ktorý zasiahol Jamajku vetrom o sile 298 km/h, sa zapísal medzi najsilnejšie búrky v histórii Atlantiku. Vedci upozorňujú, že takýto prudký nárast intenzity je extrémne zriedkavý. Príčinou je podľa odborníkov aj čoraz teplejšia oceánska voda spôsobená klimatickou zmenou.
Hurikán Melissa sa stal jedným z najsilnejších zaznamenaných hurikánov Atlantiku pri dosadnutí na pevninu. Jej vietor dosiahol rýchlosť 298 km/h a tlak sa vyrovnal historicky smrteľnej búrke z roku 1935. Spolu s hurikánom Dorian z roku 2019 tak vytvorila rekordné hodnoty pri kontakte s pevninou.
Teplá voda je ako palivo
Melissa prekonala niekoľko meteorologických prekážok, ktoré by bežne oslabili hurikány, vrátane výmeny očnej steny (eyewall replacement), blízkosti hornatého terénu Jamajky či chladiaceho efektu studenej vody z hlbín. Napriek tomu dosiahla tzv. extrémnu rýchlu intenzitu, kedy sa rýchlosť vetra zvýšila o neuveriteľných 113 km/h za jediný deň.
Melissa využila rekordne teplú oceánsku vodu, ktorá bola v niektorých oblastiach o 2 °C teplejšia než dlhodobý priemer. Podľa vedcov z Climate Central je 500- až 700-krát pravdepodobnejšie, že táto voda bola teplejšia kvôli klimatickej zmene spôsobenej človekom.
Hurikány piatej kategórie sú trendom posledného desaťročia
Od roku 2016 do roku 2025 sa v Atlantiku vytvorilo 13 hurikánov 5. kategórie, vrátane troch len tento rok. Predtým nikdy za 10 rokov nebolo toľko extrémne silných búrok. Hoci historické údaje sú neúplné, trend naznačuje, že silné hurikány sú čoraz častejšie, čo zodpovedá predpovediam klimatických modelov.
Vedci zdôrazňujú, že extrémne teplá oceánska voda, ktorá umožňuje takúto rýchlu a silnú intenzifikáciu hurikánov, je dôsledkom globálneho otepľovania. „Vidíme priamu spojitosť medzi teplotou vody a klimatickou zmenou. A táto kombinácia umožňuje búrkam posúvať hranice,“ uviedla meteorologička Bernadette Woods Placky.
Zasiahne Melissa aj Európu?
Hurikán Melissa, ktorý v Karibiku dosiahol extrémnu intenzitu vďaka nezvyčajne teplej morskej vode s teplotou okolo 30 °C, začína v severnejších zemepisných šírkach výrazne slabnúť. Ako postupuje smerom k Kanade, naráža na chladnejšiu vodu.
Pri Bermudách klesá teplota pod hranicu 26 °C, ktorú hurikán potrebuje na udržanie sily, a pri pobreží Kanady je už len približne 8 °C. Výsledkom je rýchla transformácia Melissy z hurikánu na tropickú búrku, a neskôr na post-tropický cyklón.
Zvyšky systému sa očakávajú medzi Škótskom a Islandom, kde môžu spôsobiť nárazy vetra do 100 km/h, čo však nie je v tomto regióne neobvyklé. V ďalších dňoch sa tlaková níž presunie smerom k Nórsku, kde definitívne zanikne. Vplyv Melissy na počasie v Európe bude minimálny a Slovensko nijako nezasiahne.