Doprava bude do roku 2030 predstavovať takmer polovicu európskych emisií

Analýza tiež ukazuje, že najväčší podiel na emisiách z dopravy majú autá na benzín a naftu, ktoré predstavujú 40 % z celkového objemu. Európa od 90. rokov minulého storočia výrazne zvýšila svoju závislosť na automobiloch, čo viedlo k nárastu počtu vozidiel na cestách a výstavbe diaľnic.

Celkovo sa cestná doprava, vrátane nákladnej a osobnej, podieľa na emisiách z dopravy 70 %.

Predbežné údaje naznačujú, že v minulom roku došlo k poklesu emisií z cestnej a lodnej dopravy, ale tento pokles bol čiastočne vyrovnáný oživením leteckej dopravy po pandémii. Emisie z leteckej dopravy sa za posledných 30 rokov zdvojnásobili, čo je rýchlejší nárast než v ktoromkoľvek inom sektore dopravy.

Kontrafil alebo kondenzačné stopy, ktoré vznikajú okolo častíc vypúšťaných motormi lietadiel a tvoria okolo nich kryštáliky ľadu, zachytávajú teplo v atmosfére. Podľa správy IPCC z roku 2022 by mohli byť zodpovedné za viac ako tretinu príspevku leteckej dopravy ku globálnemu otepľovaniu.

Autá, lode, lietadlá: Prečo sú emisie z dopravy v Európe stále také vysoké?

V súvislosti s aktuálnymi politikami, ktoré sú súčasťou Európskej zelenej dohody, analýza naznačuje, že emisie „unikajúce“ z dopravy by mohli tvoriť 44 % celkových emisií. Predpokladá sa, že do roku 2040 dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov z dopravy len o 25 % oproti roku 1990, a do roku 2050 by sa mali znížiť o 62 %.

T&E upozorňuje, že osobné a nákladné vozidlá, dodávky a kamióny zakúpené odteraz do roku 2035, kedy v EÚ nadobudne účinnosť zákaz predaja benzínových a naftových áut, budú po európskych cestách jazdiť ešte dlhé roky.

Mestá sú na čele tejto transformácie. Aj keď verejná doprava, chôdza a bicyklovanie predstavujú na krátke vzdialenosti reálnejšie alternatívy, v mestských oblastiach ešte stále dominujú autá, napriek tomu, že vo veľkých európskych mestách stagnuje počet vlastníkov automobilov už viac ako desať rokov.

V niektorých mestách, vrátane Bruselu, Londýna a Viedne, od roku 2000 dokonca klesol počet vlastníkov automobilov.

Pre dopravné spoločnosti existuje len malá motivácia na zvýšenie efektívnosti a predpokladá sa, že európska lodná doprava dosiahne do roku 2050 pri súčasnej politike tretinu celkových emisií z dopravy. Hoci je Európa lídrom, pokiaľ ide o dekarbonizáciu v tomto sektore, súčasné politiky stále predpokladajú, že lode budú využívať fosílne palivá aj po polovici storočia.

Zvýšená kapacita letísk tiež zvyšuje dopyt po letoch. Letecká doprava je klimaticky najnáročnejším dopravným prostriedkom a od roku 1990 zaznamenala najrýchlejší nárast emisií.