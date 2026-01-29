Apokalypsa je bližšie, než si myslíme. Vedci stanovili dátum veľkého sucha, ktoré spôsobí nedostatok vody

Nová štúdia upozorňuje, že kombinácia klimatickej zmeny a rastúceho dopytu po vode môže už v najbližších desaťročiach spustiť bezprecedentnú globálnu vodnú krízu.
Koniec ľudstva síce znie ako katastrofický scenár, no vedci čoraz častejšie varujú, že súčasný model fungovania spoločnosti je dlhodobo neudržateľný.

Ako referuje web marca.com, najnovší výskum publikovaný v prestížnom časopise Nature Communications prichádza s pojmom „sucho Dňa nula“ (Day Zero Drought), čo má byť stav, keď sa dlhodobé sucho spojí s extrémnym dopytom po vode a vyčerpanými zásobami v nádržiach a podzemných zdrojoch.

Výskum vychádza z reálnych príkladov

Podľa autorov štúdie sa tento jav môže začať objavovať už v priebehu aktuálneho desaťročia a výrazne sa prehĺbiť v 30. rokoch. Klimatické modely naznačujú, že pri scenári vysokých emisií by do roku 2100 mohli takmer tri štvrtiny suchom ohrozených oblastí čeliť historicky bezprecedentnému nedostatku vody.

Výskum vychádza z reálnych príkladov, ako bola kríza v Kapskom Meste v roku 2018, ale aj zo skúseností miest ako Los Angeles či indický Chennai. Vedci identifikovali štyri faktory, ktoré musia nastať súčasne – dlhodobý nedostatok zrážok, vyššie teploty zvyšujúce odparovanie, extrémne nízke prietoky riek a spotreba vody presahujúcu dostupné zdroje.

„Čas prvej núdze“

Ak sa tieto podmienky spoja, nastupuje takzvaný „čas prvej núdze“ – obdobie, keď sa región dostáva do kritického vodného stresu. Najviac ohrozené sú oblasti Stredomoria, juh Afriky, časti Severnej Ameriky, India, sever Číny a juh Austrálie, kde môže ísť o dlhodobý a opakujúci sa problém.

Štúdia zároveň odhaduje, že „suchom Dňa nula“ by mohlo byť do konca storočia ohrozených viac než 753 miliónov ľudí. Najväčšie riziko pritom hrozí mestskému obyvateľstvu – až 467 miliónom ľudí žijúcich v urbanizovaných oblastiach, kde je spotreba vody vysoká a alternatívne zdroje sú obmedzené.

