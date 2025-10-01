Aké vesmírne divadlo nás čaká v októbri? Superspln aj kométy rozžiaria nočnú oblohu

Jesenné noci nebudú len o chladnejšom počasí a dlhšej tme. Práve naopak. Október prinesie hneď niekoľko nebeských úkazov, ktoré si nenechajú ujsť astronómovia ani nadšenci hviezd. Čaká nás jasný superspln, návrat zriedkavej kométy Lemmon a nečakaný hosť v podobe kométy SWAN25B. Niektoré z týchto javov sa nebudú opakovať celé tisícročia.
Jesenná nočná obloha ponúkne dychberúce pohľady
Aj keď sa dni skracujú a tmy pribúda, jesenné večery môžu byť nádherné. Stačí zdvihnúť zrak k nebu. Október je ideálnym časom na pozorovanie nočnej oblohy a tento rok nás v nej čaká hneď niekoľko mimoriadnych javov.
Dočkáme sa jasného supersplnu, ale aj návštevy vzácnych komét, ktoré sa k Zemi priblížia po veľmi dlhej dobe. Niektoré z týchto úkazov sa zopakujú až o tisícky rokov. Máme preto jedinečnú šancu ich zazrieť práve teraz.
Superspln zažiari hneď začiatkom októbra
Už 6. októbra budeme svedkami takzvaného supersplnu. Tento jav nastáva vtedy, keď sa Mesiac nachádza v blízkosti perigea, čiže bodu na svojej obežnej dráhe, kde je k Zemi najbližšie.
Ak sa toto postavenie spojí s fázou splnu, na oblohe vznikne efekt, ktorý označujeme ako superspln. V praxi to znamená, že Mesiac bude viditeľne väčší a jasnejší ako bežne. Konkrétne sa môže zdať asi o šesť až sedem percent väčší a jeho svit bude až o trinásť percent silnejší.
Tento jav prinesie mimoriadne výrazné osvetlenie nočnej oblohy. Najviac vynikne v čase, keď sa Mesiac bude dvíhať nad horizontom po západe Slnka. V tejto fáze sa k optickému efektu pridáva aj ilúzia spôsobená polohou Mesiaca pri obzore, vďaka ktorej bude pôsobiť ešte mohutnejšie a pôsobivejšie.
O niekoľko dní neskôr prídu na scénu dve kométy
Vesmírne divadlo však nebude patriť len Mesiacu. Astronómovia upozorňujú, že v októbri sa do našej blízkosti dostanú dve kométy. Prvou z nich je C/2025 A6 s prezývkou Lemmon. Najväčšiu jasnosť dosiahne v noci z 20. na 21. októbra.
V tom čase bude večerná obloha tmavá a čistá, pretože Mesiac bude v nove a jeho svetlo nebude rušiť pozorovanie. Odhaduje sa, že kométa dosiahne jasnosť okolo plus štyri a pol magnitúdy. Za priaznivých podmienok bude teda pozorovateľná aj voľným okom, najmä ak sa nachádzate mimo miest a oblastí so silným svetelným znečistením.
Druhou kométou je nový objav nesúci označenie SWAN25B. Bola identifikovaná začiatkom septembra prostredníctvom satelitných záberov a už teraz dosahuje jasnosť približne sedem magnitúd.
Podľa výpočtov by sa mala v druhej polovici októbra priblížiť k Zemi na vzdialenosť približne nula celá dvadsaťpäť astronomickej jednotky, čo je zhruba tridsaťsedem miliónov kilometrov. V prípade priaznivých podmienok môže byť kométa výnimočným cieľom pre ďalekohľady aj amatérskych pozorovateľov nočnej oblohy.
Kedy a ako najlepšie sledovať októbrové úkazy?
Ak si chcete užiť pozorovanie supersplnu, ideálne je nájsť si miesto ďaleko od mestského osvetlenia. Najkrajší pohľad ponúka obloha krátko po západe Slnka, keď sa Mesiac objavuje nad horizontom. Vtedy jeho zdanlivý priemer vynikne najviac.
Kométa Lemmon sa bude najlepšie sledovať v noci okolo 20. až 21. októbra. V tomto období bude Mesiac v nove, čo zabezpečí tmavú oblohu bez rušivého svitu. Odporúča sa začať pozorovanie krátko po zotmení. Kométa bude postupne stúpať vyššie nad obzor a najlepšie vynikne na miestach mimo mestských svetiel.
Kométa SWAN25B bude ideálna na pozorovanie v druhej polovici októbra, keď sa dostane najbližšie k Zemi a jej jasnosť môže byť najvyššia. Obloha v tomto období býva mimoriadne tmavá, čo zvyšuje šancu na kvalitný pozorovací zážitok.