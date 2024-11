Kiska prišiel o doživotný plat. Exprezident sa obráti na súd, za všetkých vidí pomstu Fica (foto)

aktualizované 14. novembra, 14:24

Kancelária prezidenta SR od 1. novembra zastavila vyplácanie doživotného platu bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Právoplatné odsúdenie za daňový podvod

Ako kancelária informovala, urobila tak na základe zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý hovorí, že bývalému prezidentovi republiky zaniká nárok na plat vo výške platu poslanca Národnej rady SR dňom právoplatného odsúdenia za spáchanie úmyselného trestného činu.

„Andrej Kiska bol 31. októbra právoplatne odsúdený Krajským súdom v Prešove za úmyselný pokračujúci prečin daňového podvodu formou organizátora. Rozsudok Krajského súdu v Prešove nadobudol právoplatnosť vyhlásením, teda 31. októbrom, kedy zo zákona zaniklo právo na plat,“ uviedla Kancelária prezidenta SR. Doplnila, že ak by konala inak, porušovala by zákon.

Kiska nežije z prezidentskej renty

Bývalý prezident v reakcii na sociálnej sieti pripomenul, že celý prezidentský plat v dome, keď bol vo funkcii, rozdal ľuďom, ktorým nedokáže tento štát poskytnúť zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

„Ak sa mi Robert Fico a Peter Pellegrini s mesačným platom cez 12-tisíc eur mstia za to, že som Fica porazil v prezidentských voľbách tým, že mi nevyplatia mesačne asi tretinu ich mzdy, tak len potvrdzujú, že im nejde o nič iné ako o to odstrašiť všetkých, ktorí im siahajú na ich pohodlný život, na ktorý sa všetci občania už takmer 20 rokov skladajú,“ vyhlásil Kiska. Ako ďalej zdôraznil, nežije z prezidentskej renty, keďže v živote zarobil viac, ako by si kedykoľvek myslel.

„Preto aj nepoužívam štátnu limuzínu, hoci mám na ňu nárok, ale jazdím na svojej súkromnej dodávke,“ uviedol exprezident.

Ide najmä o zákon

Podľa Kisku však v tomto prípade ide nielen o princíp, ale najmä o zákon.

„Preto sa obrátim na súd, aby rozhodol, či nárok na prezidentskú rentu mám alebo nie,“ vyhlásil Kiska. Zároveň citoval bývalého podpredsedu Ústavného súdu SR Eduarda Bárányho, podľa ktorého „nemožno za momentálne platného právneho stavu Andrejovi Kiskovi zobrať doživotné benefity, ako sú napríklad renta, auto či ochranka“. V prípade zmeny platného práva, čiže cestou cez parlament, by podľa Bárányho totiž vznikala otázka retroaktivity.

Krajský súd v Prešove na verejnom zasadnutí 31. októbra uznal bývalého prezidenta Andreja Kisku vinným v prípade daňového podvodu. Exprezidentovi vymeral trest na jeden rok s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dva roky.

Odvolací senát zrušil pôvodné rozhodnutie Okresného súdu v Poprade, ktorý Kisku odsúdil na dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 15-tisíc eur a tiež zákaz činnosti spočívajúci v zákaze vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti vo výmere šesť rokov. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.