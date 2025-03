Kickbox ako fenomén bojových športov: Tipos Kickboxing League opäť ukázala svoju silu

Kickbox si v posledných rokoch získava čoraz väčšiu popularitu nielen medzi športovcami, ale aj medzi fanúšikmi bojových športov.

Svojim dynamickým charakterom, kombináciou rýchlosti, sily a stratégie, sa stal jedným z najatraktívnejších športov na bojovej scéne. A práve to sa potvrdilo aj počas druhého kola Tipos Kickboxing League, ktoré sa uskutočnilo 15. marca v športovej hale Dukly v Banskej Bystrici.

Športová hala Dukly ožila dychberúcimi výkonmi a napínavými súbojmi, ktoré nadchli nielen prítomných divákov, ale aj takmer tisícku fanúšikov sledujúcich livestream.

Foto: Slovenský zväz Kickboxu

Už po druhýkrát sa predstavila **Tipos Kickboxing League**, ktorá si získava čoraz väčšiu pozornosť vďaka svojej profesionálnej organizácii a vysokému štandardu zápasov. Nový ročník ligy, ktorý podporuje hlavný partner **Tipos a.s.**, priniesol opäť nezabudnuteľné zážitky. V seniorskej lige súťažilo 85 štartujúcich z 24 klubov, ktorí bojovali o prvenstvo v rôznych disciplínach. Okrem populárnej disciplíny **K1**, ktorá je známa svojimi tvrdými údermi a kombináciami kolien, sa súťažilo aj v ďalších kategóriách:

**Full Contact**: Disciplína, ktorá kladie dôraz na plnú silu úderov a technickú čistotu. Športovci musia preukázať nielen silu, ale aj presnosť a taktiku. **Point Fighting**: Táto disciplína sa odohráva na tatami a je zameraná na získavanie bodov za čisté a kontrolované údery. Rýchlosť a stratégia sú kľúčové.

**Kick Light**: Miernejšia forma kickboxu, kde sú údery kontrolované a cieľom je kombinovať techniku s rýchlosťou bez plnej sily.

**Light Contact**: Podobne ako Kick Light, aj táto disciplína sa zameriava na kontrolované údery nad úrovňou pásu, ale s väčším dôrazom na plynulosť a techniku. Výkony boli naozaj špičkové a finálové duely plné napätia a emócií. Cez livestream si súťaž vychutnala skoro tisícka divákov, čo dokazuje, že kickbox má svoje pevné miesto medzi populárnymi športmi.

Foto: Slovenský zväz Kickboxu

Po tvrdých bojoch a skvelých výkonoch sa nakoniec podarilo určiť víťazov druhého kola:

miesto: GUARD STEEL TRANS KLUB KICKBOX KOŠICE miesto: ŠPORTOVÝ KICKBOX KLUB MICHALOVCE miesto: DREAM FIGHT GYM

Všetkým športovcom a trénerom patrí obrovské uznanie za ich úsilie a odhodlanie. Ich výkony sú dôkazom toho, že kickbox je športom, ktorý vyžaduje nielen fyzickú pripravenosť, ale aj mentálnu silu a disciplínu.

Obrovské poďakovanie patrí hlavnému partnerovi **Tipos – národnej lotériovej spoločnosti a.s.**, ktorý podporuje rozvoj tohto športu, ako aj domácemu klubu ŠKP Banská Bystrica za skvelú organizáciu podujatia. Bez ich podpory by takéto špičkové podujatie nebolo možné. Zároveň by sme chceli poďakovať Slovenskému zväzu kickboxu (SZKB), všetkým rozhodcom a realizačnému tímu, ktorí sa podieľali na hladkom priebehu celého podujatia. Ich práca a profesionálny prístup sú neoceniteľné.

Foto: Slovenský zväz Kickboxu

Po skončení podujatia sme mali možnosť položiť pár otázok prezidentovi Slovenského zväzu kickboxu Jozefovi Kolozsymu:

**Ako hodnotíte priebeh druhého kola Tipos Kickboxing League?** „Bolo to naozaj výnimočné podujatie, aj keď sme museli čeliť určitým výzvam. Chrípková sezóna poznačila počty štartujúcich v jednotlivých kategóriách a ovplyvnila tak priebeh súťaže, ale napriek tomu sa nám podarilo udržať vysoký štandard a zabezpečiť hladký priebeh podujatia. Úroveň športovcov bola vysoká a atmosféra v hale bola skvelá. Som veľmi rád, že sme mohli opäť predstaviť kickbox v takejto kvalite.

„**Čo považujete za najväčšiu výzvu pre rozvoj kickboxu na Slovensku?** „Jednoznačne je to podpora mladých talentov a zvyšovanie povedomia o tomto športe medzi širokou verejnosťou. Verím, že takéto podujatia, ako je Tipos Kickboxing League, nám pomôžu prilákať viac fanúšikov a motivovať mladých športovcov.

Foto: Slovenský zväz Kickboxu

„**Aké sú vaše plány do budúcnosti?** „Chceme pokračovať v organizovaní podobných podujatí a poskytovať tak priestor pre rozvoj športovcov všetkých vekových kategórií. Naším cieľom je, aby sa kickbox stal populárnejších športom na Slovensku medzi mládežou. Zároveň sa budeme snažiť byť ešte lepšie pripravení na rôzne výzvy, ktoré môžu pri organizácii takýchto podujatí nastať. Záverečné kolo tohto ročníka smeruje do metropoly východu – do Košíc. Začiatkom novembra sa tam uskutoční 3. kolo Tipos Kickboxing League, a som presvedčený, že bude minimálne také úspešné, ako predošlé dve. Tešíme sa na ďalšie napínavé momenty, ktoré nám kickbox prináša. Ak ste nestihli sledovať súťaž naživo, záznam finálových duelov nájdete na našom partnerskom portáli **[eastlabs – sekcia 2. kolo TIPOS LIGA](https://youtu.be/kEnW-cxCSkQ?feature=shared)**. Kickbox nie je len športom, je to životný štýl, ktorý učí disciplínu, rešpekt a vytrvalosť. A práve to z neho robí fenomén, ktorý si zaslúži pozornosť a obdiv. 👊

