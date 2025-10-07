Keď sa učenie zmení na zábavu: Kaufland venuje školám 25-tisíc eur, spúšťa novú výzvu

Grant HRAVO o ekológii a zdravej výžive dáva deťom priestor, aby sa učili pri zážitkoch.
Učenie môže mať veľa podôb. Nemusí prebiehať len v triede pri lavici, ale aj v školskej záhrade, v ktorej si deti pestujú bylinky, či na farme, kde sa zapoja do zberu čerstvej mrkvy. A keď sa stretnú so včelárom, ktorý im vysvetlí, prečo sú opeľovače nevyhnutné pre prírodu aj potravinový reťazec, alebo navštívia miesto, kde sa vyrábajú potraviny z lokálnych surovín, témy ako ochrana životného prostredia a vyvážené stravovanie prestávajú byť len nudnou teóriou. Vďaka takýmto zážitkom sa stanú prirodzenou súčasťou ich každodenného života.
Práve prístup aktívneho vzdelávania podporuje spoločnosť Kaufland prostredníctvom grantového programu HRAVO o ekológii a zdravej výžive, ktorý spúšťa už tretí rok. Materské a základné školy, ale aj osemročné gymnáziá sa v ňom môžu uchádzať o podporu na vzdelávacie projekty, ktoré deťom priblížia tieto témy zážitkovou formou. Každá z prihlásených škôl má šancu získať príspevok do výšky 500 eur, pričom na projekty je vyčlenená suma 25-tisíc eur. Hodnotiť ich bude komisia zložená z expertov, ktorá vyberie nápady s najväčším prínosom pre mladú generáciu a rozhodne o víťazoch. Výzva prebieha od 7. októbra 2025 do 18. novembra 2025, kedy školské zariadenia môžu predložiť svoje projekty prostredníctvom online formulára na stránke https://kauflandnf.eprojekty.sk.
V dvoch predchádzajúcich ročníkoch obchodný reťazec v rámci Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu podporil už 100 projektov, ktoré deťom z celého Slovenska otvorili dvere k novým praktickým skúsenostiam. Pozorovali vtáky, oberali jablká v sade, navštívili farmu či meteostanicu, sadili zeleninu aj stromčeky, separovali odpad alebo si varili zdravé jedlá. Pútavé exkurzie, workshopy, prednášky či kreatívne aktivity tak v školách premenili učenie na zábavné dobrodružstvá.
„Grantový program HRAVO o ekológii a zdravej výžive ponúka školám priestor, aby sa deti vzdelávali nielen v laviciach, ale aj cez vlastnú skúsenosť,“ zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Ak majú možnosť ochutnať čerstvo natrhanú zeleninu, spoznať svet včiel a objaviť, čo sa skrýva za kvapkou medu, ak v lese zistia, prečo sú stromy a rastliny dôležité, potom témy ako udržateľnosť a zdravý životný štýl prestanú brať ako pojmy z učebnice. Stanú sa prirodzenou súčasťou ich života. A práve o to nám ide – formovať budúcu generáciu, ktorá si váži prírodu, vytvorí si správne stravovacie návyky a bude sa vedieť postarať o svoje zdravie aj o svet okolo seba.“
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu aj v 3. ročníku grantového programu poskytuje školským zariadeniam príležitosť priniesť do vzdelávania viac hravosti, praktických skúseností aj zážitkov. Prihlásené projekty sa môžu zamerať na široký okruh tém od pestrého a vyváženého stravovania cez prevenciu plytvania potravinami či podporu lokálnych producentov až po environmentálne aktivity ako ochrana biodiverzity, šetrenie energií a vody alebo minimalizácia odpadu.
Grantový program HRAVO o ekológii a zdravej výžive je pre pedagógov šancou, aby mohli realizovať vlastné nápady a učiť aj cez aktivity, ktoré presahujú rámec bežných osnov. Kaufland verí, že podpora mladej generácie má zmysel už od útleho veku, a tak do tried po celom Slovensku prináša nielen finančnú pomoc, ale aj motiváciu vychovávať deti k zodpovednosti, úcte k prírode a k zdravému životnému štýlu.
Termín uzávierky elektronického podávania prihlášok je 18. novembra 2025, viac informácií nájdu záujemcovia na stránke https://nadacnyfondkaufland.sk/vyzvy/hravo-o-ekologii-a-zdravej-vyzive/.
