Keď sa šport spája s hodnotami: Trenčiansky kraj a O2 Športová akadémia Mateja Tótha podpísali memorandum

V piatok 23. januára 2026 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja podpísali zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Strednej športovej školy v Trenčíne a O2 Športovej akadémie Mateja Tótha Memorandum o spolupráci. Cieľom Memoranda je využívať potenciál všetkých troch inštitúcií, podporou aktivít športovej osvety, správnej životosprávy a zdravého životného štýlu.
Predstavitelia podpisujúcich strán, Jaroslav Baška, predseda TSK, Iveta Petríková Rosinová, riaditeľka SŠŠ, Matej Tóth a Daniel Pastorek, ŠAMT, podpísali dokument, ktorý bude viesť k spolupráci v oblasti zlepšovania dostupnosti športových aktivít v školách a školských zariadeniach, podpory športovej osvety, správnej životosprávy, zdravého životného štýlu, prevencie a duševného zdravia u detí a mládeže. Podpisom sa zaviazali k realizácii vzájomnej prípravy a realizácii športových a kultúrnych podujatí, pravidelných športových tréningov, odborných diskusií, besied a prednášok, využívajúc pre dosiahnutie tohto účelu aj pozitívny vzor Mateja Tótha. V najbližších mesiacoch tak čaká Akadémiu realizácia niekoľkých podujatí v Trenčianskom kraji, zameraných najmä na témy duševného zdravia a motivačných besied s Matejom Tóthom.
Pre naplnenie spomínaného cieľa spolupráce podpisujúce strany ponúkajú svoje personálne, technické a znalostné kapacity a zdroje, zaviazali sa poskytovať si vzájomne informácie o svojej činnosti v oblasti zabezpečenia odbornosti, efektívnosti, udržateľnosti a využiteľnosti projektov a aktivít súvisiacich s napĺňaním cieľa spolupráce. Dôležitým bodom spolupráce bude aj snaha iniciatívne vyvíjať aktivity a hľadať spôsoby dosiahnutia vytýčeného cieľa spolupráce.
Jaroslav Baška, predseda TSK: „Teší ma, že Trenčiansky samosprávny kraj je prvý, ktorý podpísal Memorandum so O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha, pretože práve Akadémia je tá, ktorá pripravuje deti v materských a základných školách v oblasti pohybu a duševného zdravia detí. Z tejto veľkej základne môžeme čerpať študentov, ktorí splnia náročné kritéria, na prijatie na trenčiansku Strednú športovú školu, kde ich pripravujeme nielen na ďalší športový rast, ale i pre ich budúce povolania. Myslím si, že tu je veľmi dobrá synergia, nie je to len o tom samotnom športe, ale i o mentálnej výbave, pripraviť mladého človeka fyzicky a psychicky na šport, na život. Na základe Memoranda bude vybavenie športovej školy prístupne deťom obcí a miest v Trenčianskom kraji, ktorí navštevujú O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha.“
Matej Tóth, olympijský víťaz: „Pred zhruba desiatimi rokmi sme spoločne s kolegami založili športovú akadémiu, ktorá nesie moje meno. Prvotnou myšlienkou bolo zmysluplne využiť ten krásny moment zisku zlatej medaily, na niečo ušľachtilé. Motivovať deti, aby začali rozmýšľať nad tým, že chcú byť športovcami. Aj naša prvotná myšlienka bola priniesť nového olympijského víťaza. Ono to stále trvá, ale po rokoch sme si uvedomili, že oveľa dôležitejšie je práve prinášať pohyb, mať radosť zo športu, pohybu ako takého, a že to je možno ten základ, z ktorého možno vyrastie ten športovec, ale je to základ k tomu, aby vyrástol spokojný, zdravý človek. Som rád, že zlatá olympijská medaila prináša možnosti deťom športovať, a o to viac sa teším, že sme dnes podpísali Memorandum a môžeme na našej veľmi intenzívnej spolupráci v Trenčianskom kraji pokračovať vo väčšej intenzite a kvalite.“
