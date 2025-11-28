Keď sa láska ukrýva tam, kde by ste ju nečakali. Niekto ťa má rád od Kataríny Gillerovej

„Snažím sa odhaľovať rodinné tajomstvá postupne, nie náhlivo,“ hovorí obľúbená spisovateľka Katarína Gillerová. „Chcem, aby čitateľ cítil, že malé či väčšie krivdy a nespravodlivosť by sa mali dotýkať každého z nás. A že pomáhať tým, ktorí sú bezmocní, má vždy zmysel.“Jej najnovší román Niekto ťa má rád prináša dojímavý príbeh o žene, ktorá napriek bolestivej minulosti hľadá cestu k sebe samej a k láske v jej rôznych podobách. Autorka, známa svojou schopnosťou písať o bežných ľuďoch s neobyčajnou hĺbkou, prináša aj dotyk detektívneho napätia.
Sofia má len dvadsaťšesť rokov, no za sebou už ťažké detstvo. Vyrastala s mamou a bratom v skromných podmienkach – otec rodinu opustil, nechal po sebe dlhy a citové prázdno. Ako spomína Katarína Gillerová, „v ich rodine bola aj šunka luxus, ktorý si nemohli dovoliť.“ Napriek tomu Sofia nestratila empatiu a silu.
Dnes pracuje ako administratívna sila v detektívnej kancelárii, ktorá poskytuje aj mediačné služby. Jej prísny šéf trvá na pravidlách, zatiaľ čo Sofia ich občas obchádza – nie z neposlušnosti, ale preto, že chce pomôcť ľuďom, ktorých sa systém akosi netýka. „Trápi ju, že niektoré prípady sa nedajú vyriešiť k spokojnosti dotknutých osôb, a tak sa rozhodne konať sama – potajme a s dobrým úmyslom,“ hovorí autorka.
A práve to Sofii zmení život. Cez prípady, do ktorých sa zapletie, sa jej do cesty vracajú postavy z minulosti, dávne spomienky aj lásky. Jednou z nich je muž, ktorého spoznala kedysi na kurze sebaobrany – miesto, kam ju kedysi doviedol strach zo sídliskovej bandy, no aj odvaha postaviť sa životu čelom.
Keď zomrie staršia susedka a kamarátka Sofiinej mamy, pani Božena, hlavná hrdinka sa ocitne v dome plnom spomienok, ale aj tajomstiev cudzej rodiny. To, čo sa najskôr zdá ako náhodné dedičstvo, sa postupne mení na odhaľovanie minulosti, v ktorej sa skrývajú aj Sofiine vlastné nevyriešené bolesti.
Sofia – hrdinka, ktorá sa nevzdáva
Sofiin svet je realistický – niekedy smutný, inokedy láskavý, plný paradoxov. Autorka priznáva, že pri písaní prežíva všetko spolu so svojimi postavami. „Som zaľúbená, vystrašená, smutná aj šťastná spolu s nimi. Cítim s nimi po celý ten tvorivý čas.“Možno práve preto majú jej príbehy takú presvedčivosť. Sú napísané srdcom, nielen perom.
Záver románu Niekto ťa má rád necháva priestor pre otázky – čo bude so Sofiou ďalej? Ako sa jej život vyvinie po všetkom, čo prežila? Autorka už naznačila, že príbeh sa neskončil: „Rozhodla som sa napísať voľné pokračovanie. Sofia sa ešte nelúči a verím, že sa mi podarí jej cestu ďalej rozvinúť,“ prezradila Katarína Gillerová.
Katarína Gillerová
S viac než dvadsiatimi piatimi románmi, dvoma detskými knihami a jedným humoristickým titulom vydaným v Česku patrí Katarína Gillerová medzi najúspešnejšie slovenské spisovateľky súčasnosti. Každý jej príbeh je zrkadlom života – nie vždy jednoduchého, no vždy úprimného.
„Môj pohľad na písanie sa nezmenil – vždy je to túžba vyrozprávať príbeh, ktorý poznám, alebo ktorý ma zasiahol. Píšem o ľuďoch, ktorí by mohli byť vašimi susedmi, priateľmi, možno aj vami,“ hovorí autorka.
