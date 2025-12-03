Keď detská odvaha mení svet. Misia Láska opäť hitom medzi malými aj veľkými čitateľmi

Pôvodne publikovaná ako Misia Eva, prísne tajné sa stala okamžitým hitom. Dnes sa vracia s rovnakým posolstvom a s novou silou osloviť ďalšiu generáciu čitateľov.
„Bola som veľmi striktná,“ približuje Tamara. „Pri prepisovaní som si povedala, že keď nebudem úplne spokojná, tak nevyjde táto reedícia. Preto to tak dlho trvalo, lebo som sa naozaj snažila všetko vycibriť, dať do toho maximum., A zažívala som pri tom naozaj úžasné chvíle, bola som doslova napojená na ilustrátorku Petru Hilbert, ktorá žiaľ už nie je medzi nami.“
V centre príbehu stojí druháčka Eva Šidlová. Malé, obyčajné dievčatko so zvedavou povahou, veľkou fantáziou a ešte väčším srdcom. Jej svet sa otriasa v základoch – rodičia sa rozviedli, doma panuje ticho a mama je smutná.
Eva má však plán. A nie obyčajný. Tajná misia v mene lásky, ktorej cieľom je dať rodičov znova dokopy. K misii prizve svojho najlepšieho kamaráta Jakuba, ktorý sa stane jej spojkou, stratégom a verným spojencom.
Ich plán je odvážny, možno až bláznivý, no presne taký, aké bývajú najlepšie detské nápady.
A potom sa to začne: deti po celom Slovensku sa zapoja do zbierania čiarových kódov, súťaží, drobných úloh a podpory. Z malého plánu dvoch školákov sa stane celoslovenská výprava, ktorá spája rodiny, školy, kamarátov aj cudzích ľudí.
Výsledok? Láskavý príbeh o tom, že detská dobrota dokáže pohnúť svetom viac, než by sme čakali.
Tamara Šimončíková Heribanová píše s ľahkosťou, humorom a pochopením pre detskú psychiku. Príbeh pritom nie je presladený, ale je hravý, sem-tam dobrodružný, ale stále pevne ukotvený v realite.
Keď kniha vyšla prvýkrát ako Misia Eva, prísne tajné, spôsobila na detskom literárnom trhu malý ošiaľ. Získala 3. miesto v ankete Kniha roka 2012, ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska 2012, výborné recenzie kritikov aj médií.
Ilustrácie Petry Hilbert dodali príbehu jemnosť a detskú hravosť, výnimočná však bola aj samotná forma knihy — bola zagumičkovaná, akoby naozaj „tajná”.
Navyše vyšla aj s interaktívnou aplikáciou, čo bolo na rok 2012 mimoriadne moderné. Deti si mohli zahrať pexeso, písať denník či skladať puzzle. Kniha tak žila aj mimo stránok.
Pozrite si VIDEO s Tamarou Šimončíkovou Heribanovou:
Prečo funguje aj po rokoch?
Misia Láska (Prísne tajné) je nadčasová. Ukazuje, že deti majú odvahu, o ktorej dospelí často len snívajú. Ak teda hľadáte knihu, ktorá poteší, rozosmeje, možno trochu dojme a pri ktorej sa deti ani vy nebudete nudiť — Misia Láska je presne tým titulom, po ktorom by ste mali siahnuť. A potom si určite nenecháte ujsť ani pokračovanie Misia láska v Thajsku – ako povedala samotná autorka, ešte vtipnejšia ako jednotka 😊
Mimochodom, obálka nového vydania svieti v tme vďaka špeciálnemu laku, vyskúšajte to. No a ku knižke si môžete kúpiť aj malé guatemalské ochranné bábiky. V škatuľke je buď jedna, alebo štyri a ako Tamara prezradila, je za nimi stovky rokov stará mayská legenda. „Keď máte nejaké horšie sny alebo máte starosti, prípadne si niečo veľmi prajete a chcete to poslať do vesmíru, tak zoberiete si tú bábiku a pošepkáte jej, čo vás trápi. Alebo čo by ste chceli, aby sa udialo a dáte si ju pod vankúš. A potom ráno keď sa zobudíte, tak s ľahšou dušou. Ak ste mali trápenia, tie sú preč. Alebo keď ste si niečo želali, tak vám to príde do života.“
Milan Buno, knižný publicista
