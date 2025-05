Keď cyklus bolí: Silné menštruačné bolesti, PMS a nepravidelnosť ako signály nerovnováhy

Kedy už bolesť nie je „normálna“?

Podľa štatistík trpí až 60–90% adolescentiek a mladých žien primárnou dysmenoreou, teda bolestivou menštruáciou bez iného gynekologického ochorenia. Sekundárna dysmenorea, ktorá býva spojená s diagnózami ako endometrióza, sa objavuje neskôr, najčastejšie po 25. roku života.

MUDr. Ingrid Valašská, gynekologička so špecializáciou na hormonálne poruchy a reprodukciu, upozorňuje: „Z lekárskeho hľadiska nie je normálne, aby žena počas menštruácie trpela nevládnosťou, zvracaním či nutnosťou brať silné analgetiká každý mesiac. Takéto symptómy treba riešiť a nie ich považovať za súčasť ženskosti.“

Nepravidelný cyklus: Čo ho ovplyvňuje?

Menštruačný cyklus je odrazom vnútornej rovnováhy. Bežná dĺžka cyklu sa pohybuje medzi 21–35 dňami, s variabilitou do 3–5 dní. Ak sú odchýlky výraznejšie alebo sa menštruácia vynecháva, ide o oligomenoreu, amenoreu alebo anovulačné cykly.

Príčiny:

Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS),

Zvýšený stres a kortizol,

Poruchy štítnej žľazy,

Podváha, nadváha, intenzívne športovanie,

Chronický zápal, inzulínová rezistencia.

PMS: Viac než len výkyvy nálad

Predmenštruačný syndróm (PMS) postihuje až 75% žien, z toho 3–8% trpí vážnejšou formou – PMDD (predmenštruačná dysforická porucha). Symptómy zahŕňajú úzkosť, podráždenosť, depresívne stavy, nespavosť, bolestivé prsia, opuchy či bolesti hlavy.

Tieto prejavy sú výsledkom citlivosti centrálneho nervového systému na kolísanie hormónov estrogénu a progesterónu v luteálnej fáze cyklu (teda medzi ovuláciou a začiatkom menštruácie). U žien s PMS či PMDD býva narušený aj metabolizmus serotonínu – neurotransmitera, ktorý reguluje náladu, spánok, chuť do jedla a zvládanie stresu. Práve táto biologická súvislosť vysvetľuje, prečo ženy s PMDD zažívajú aj symptómy podobné úzkostnej alebo depresívnej poruche.

PMS sa môže prejavovať fyzicky (nafukovanie, citlivosť prsníkov, kŕče, únava), psychicky (podráždenosť, úzkosť, výkyvy nálad, plačlivosť) a behaviorálne (znížená motivácia, problémy so spánkom, prejedanie sa). Miera závažnosti sa výrazne líši – niektoré ženy vnímajú len mierne zmeny, iné musia obmedziť prácu, sociálne kontakty alebo dokonca vyhľadať akútnu pomoc.

Zaujímavosťou je, že PMDD bola oficiálne uznaná ako psychiatrická diagnóza až v roku 2013, keď bola zaradená do DSM-5 (Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch). Táto forma PMS je biologicky odlišná od depresie – symptómy sa objavujú len počas luteálnej fázy a po začiatku menštruácie vymiznú, čo je kľúčový diagnostický rozdiel.

Overené látky a výživové doplnky: Čo skutočne funguje?

Myo-inozitol a D-chiro-inozitol: Podporujú ovuláciu, znižujú inzulínovú rezistenciu, regulujú cyklus. Účinné najmä pri PCOS.

Štúdia: Nordio M. et al. (2012), Gynecol Endocrinol. Vitamín B6: Znižuje symptómy PMS, podporuje syntézu serotonínu.

Štúdia: Kashanian M. et al. (2007), Int J Gynaecol Obstet. Magnézium (najmä bisglycinát): Uvoľňuje hladké svalstvo maternice, zmierňuje bolesti aj psychické symptómy.

Štúdia: Walker AF et al. (1998), J Womens Health Gend Based Med. Vitex agnus-castus (Drmek): Reguluje hladiny prolaktínu, zlepšuje PMS, ovuláciu a cyklus.

Štúdia: Sliutz G. et al. (1993), BMJ. Kurkumín a zázvor: Protizápalové a analgetické účinky, pomáhajú pri bolestiach a PMS.

Štúdia: Ozgoli G. et al. (2009), J Altern Complement Med.

Vedou potvrdený spoločník pre liečbu problematickej menštruácie

Funkčná kombinácia výživového nápoja GOOD MOOD a kapsúl PMS je navrhnutá s cieľom podporiť hormonálnu rovnováhu, reprodukčné zdravie a zmierniť prejavy PMS aj bolestivej menštruácie. Vedecky podložené zložky ako vitamín B6, horčík, izoflavóny zo sóje, vitex jahňací, valeriána, L-theanín, L-glutamín či angelika čínska pôsobia na viacerých úrovniach – od regulácie neurotransmiterov až po stabilizáciu estrogénovo-progesterónovej rovnováhy.

Vývoj produktov prebiehal pod vedením biochemika a vedca Ing. Petra Szalaya, ktorý je známy svojou odbornosťou v oblasti gastrointestinálneho a reprodukčného zdravia žien. Práve prepojenie mikrobiómu, neuroendokrinného systému a hormonálnej regulácie je kľúčom k celostnému riešeniu ženských cyklických porúch.

GOOD MOOD obsahuje vysokú dávku akáciovej vlákniny, ktorá prispieva k zdraviu črevnej mikrobioty a tým aj k rovnováhe estrogénov (De Almeida et al., Nutrients, 2019). Vitamín D3, K2, zinok a vápnik zohrávajú úlohu vo funkcii vaječníkov a imunitnom zdraví (Irani & Merhi, Gynecol Endocrinol, 2014). Izoflavóny zo sóje ako fytoestrogény pomáhajú stabilizovať hormonálnu aktivitu najmä v luteálnej fáze cyklu (Lethaby et al., Cochrane Database, 2007). Vitamín B6 (50 mg/deň) výrazne zmierňuje symptómy PMS vrátane podráždenosti a výkyvov nálad (Kashanian et al., Int J Gynaecol Obstet, 2007).

Kapsuly ioy. PMS cielia najmä na neuroendokrinnú rovinu cyklu. Valeriána lekárska má anxiolytický a sedatívny účinok (Fernandez-San-Martin et al., Sleep Med Rev, 2010), L-theanín znižuje stres a zlepšuje kvalitu spánku (Hidese et al., Nutrients, 2019), ginko podporuje kogníciu a periférnu mikrocirkuláciu (Yancheva et al., Curr Top Nutraceutical Res, 2009). Angelika čínska (Dong Quai) je v tradičnej medicíne používaná na uvoľnenie spazmov a podporu prekrvenia panvy (Chen et al., J Ethnopharmacol, 2013). Vitex agnus-castus má preukázané účinky na zníženie hladiny prolaktínu, reguláciu ovulácie a zmiernenie PMS (Schellenberg et al., BMJ, 2001).

,,Táto kombinácia má významný účinok najmä u žien s PMS, PMDD, bolestivou menštruáciou, nepravidelným cyklom a PCOS. Podporuje ovuláciu, reguluje estrogén-progesterónovú rovnováhu, zmierňuje zápal a stres, čím optimalizuje podmienky pre zdravý menštruačný cyklus a reprodukčnú funkciu. Hormonálna rovnováha sa často prejaví aj na pleti – znížením akné a kožných prejavov spojených s androgénovou dominanciou.“ Tvrdí gynekologička z Petržalskej ambulancie. Začiatok formuláraSpodná časť formulára

„Vyvíjali sme kombináciu tak, aby harmonizovala ženský cyklus nielen cez hormóny, ale najmä cez nervový systém. Žena, ktorá je v pohode, má šancu na zdravý cyklus bez extrémnych výkyvov,“ hovorí Ivana Bartošová, CEO značky ioy.

Hormonálna antikoncepcia: Nástroj, nie liečba

„Antikoncepcia býva často predpisovaná na úpravu cyklu či potlačenie bolesti. Je však dôležité zdôrazniť, že nejde o liečbu, ale o formu regulácie symptómov. Po jej vysadení sa problémy často vracajú – niekedy ešte výraznejšie. Skutočná liečba si vyžaduje individuálny a funkčný prístup, založený na komplexnej diagnostike: hormonálny profil, štítna žľaza, inzulín, zápalové markery a prípadne gynekologické zobrazovacie metódy“ upresňuje gynekologička MUDr. Valasská.

Skutočná liečba: Individuálny a komplexný prístup

Medzi terapeutické odporúčania patrí úprava životosprávy, antioxidačná a protizápalová výživa, adaptogény (ashwagandha, rhodiola), fyzioterapia panvového dna, pravidelný pohyb a práca so stresom. V prípade diagnóz ako endometrióza sa využívajú aj chirurgické prístupy.

Základom je funkčná diagnostika – hormonálny profil (LH, FSH, estradiol, progesterón, prolaktín), štítna žľaza, inzulín, zápalové markery.

Liečebné možnosti:

úprava stravy (nižší glykemický index, viac omega-3),

cielené doplnky podľa typu nerovnováhy,

fyzioterapia panvového dna,

akupunktúra, adaptogény (ashwagandha, rhodiola),

v závažných prípadoch chirurgická liečba (napr. endometrióza).

Menštruácia by nemala byť utrpením. Je to dôležitý barometer ženského zdravia – a ak vysiela signály extrémnej bolesti či nepravidelnosti, treba ich počúvať. Namiesto potlačenia symptómov sa dnes čoraz viac žien (a aj odborníkov) obracia k riešeniam, ktoré sa zameriavajú na príčinu. Pretože zdravý cyklus nie je výsada – je to právo.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.